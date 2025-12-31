Babnet   Latest update 18:50 Tunis

الهيئة الوطنية للسلامة الصحية: دعوة إلى استكمال الإطار القانوني وتعزيز نجاعة الرقابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a32fb6393118.01402559_lgkhipefqonjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 18:01 قراءة: 1 د, 10 ث
      
– أكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن "تعزيز الحوكمة الرشيدة والرفع من نجاعة الأداء الإداري والفني يُعدّان ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية".

وشدّد، خلال إشرافه أمس الثلاثاء على اجتماع مجلس المؤسسة، على ضرورة الإسراع في استكمال البناء القانوني للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وخاصة من خلال إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 25 لسنة 2019، واستكمال بقية النصوص الترتيبية ذات الصلة، بما يعزّز الإطار القانوني المنظم لتدخلات الهيئة ويكرّس دورها الوطني.


وخصص الاجتماع، وفق بلاغ للهيئة نشرته اليوم، لتقييم سير نشاط المؤسسة وتطوّر وضعيتها، إلى جانب متابعة الوضعية المالية وتنفيذ الميزانية والصفقات العمومية، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة بناءً على تقارير مراجع الحسابات وهياكل الرقابة، فضلًا عن متابعة برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.


كما تناول الاجتماع عرض الأنشطة الرقابية للهيئة على المستويات المحلية وعند التوريد والتصدير، إلى جانب نتائج التحاليل المخبرية وأعمال التقصّي حول حالات التسممات الغذائية الجماعية، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد كل المخالفات التي تهدد صحة المستهلك أو سلامة السلسلة الغذائية.

واطلع مجلس المؤسسة أيضًا على نتائج البرنامج الخصوصي للمراقبة الرسمية بمناسبة رأس السنة الإدارية 2026، والذي أسفر عن حجز وإتلاف كميات من المنتجات الغذائية غير الآمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب طبيعة الإخلالات المسجلة.

وأكد الرابحي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الجهود على استكمال البناء القانوني للهيئة وتدعيم قدراتها البشرية والفنية، بما يضمن الاضطلاع الأمثل بمهامها في حماية صحة المستهلك ودعم منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321171

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Algerie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Soudan CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Gabon CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Mozambique CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 | 11 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:15
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-10
19°-9
20°-11
21°-13
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026