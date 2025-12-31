مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية يحتل المرتبة الثامنة عربيا في مؤشر براءة الاختراع والطلب

احتل مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية المرتبة الثامنة عربيا في مؤشر براءة الاختراع والطلب من بين 317 مؤسسة ومركز بحث بالشرق الأوسط وشمال افريقيا. وذلك إثر الإعلان عن نتائج الإصدار الرابع من تصنيف SCImago لمؤسسات ومراكز البحوث العربية لسنة 2025 .



واعتبر مدير عام المركز حكيم القبطني في تصريح لـ"وات" "ان هذا المؤشر هو من بين اهم المؤشرات الجوهرية المعتمدة في قياس القدرة على تحويل المعرفة الاكاديمية الى ابتكارات قابلة للتطبيق.



وارجع القبطني حصول المركز على هذه المرتبة المتقدمة من بين مئات المؤسسات البحثية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى تطور عدد براءات الاختراع الصادرة عن المركز والتي تجاوزت الفضاء الأكاديمي كمنتج نظري لتترجم داخل المحيط الاقتصادي والاجتماعي الى امثلة عينية لمؤسسات ناشئة قائمة الذات او من خلال تثمينها في نماذج نصف صناعية لدى المؤسسات الصناعية.واعتبر القبطني ان هذه المرتبة المشرفة تفتح امام المركز ابوابا للإشعاع على مستوى النسيج الاقتصادي محليا وتساهم في تعزيز مكانته البحثية على المستوى الوطني من خلال تثمين هذه المجهودات البحثية عينيا عبر المؤسسة الاقتصادية كوسيط قادر على ترجمة هذه البحوث ومزيد التعريف بإنجازات المركز العلمية في مجال تكنولوجيات المياه والطاقات المتجددة، وكذلك في مجالات الفلاحة والامن الغذائي، وفي مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة.وتأسست داخل المركز لجنة داخلية تعنى بمواكبة التطورات الحاصلة في مجالات الذكاء الاصطناعي سيوكل اليها وفق ذات المصدر البحث في الإضافات التي يمكن ان تفتحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة والتطبيقات المعتمدة التي يمكن استثمارها في مجال المياه والطاقة .ويعد مركز بحوث وتكنولوجيات المياه مؤسسة بحثية تنشط بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية تأسست سنة 2005 وتعمل تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويعمل في فضاءاتها البحثية 74 أستاذ باحث قار.وتبلغ اسهامات المركز البحثية في مجال براءات الاختراع 10 بالمائة من مجمل الانتاجات البحثية السنوية لمؤسسات ومراكز البحث الراجعة بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد تمكن المركز خلال هذه السنة من إيداع 14 براءة اختراع بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.