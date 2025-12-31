Babnet   Latest update 17:08 Tunis

بورصة تونس تحقق أداء مميّزا خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 17:08 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أنهت بورصة تونس معاملات، الإربعاء، على منحى إيجابي، وتطور توننداكس، بنسبة 0،6 بالمائة، مدركا مستوى 13450 نقطة،بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".

وحققت بورصة تونس خلال سنة 2025، أداء مميّزا، ليرتفع مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 35،1 بالمائة،متحدّيا بذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي والجيو-إقتصادي العالمي، ومؤكدا في الآن ذاته ترسّخ سوق الأسهم في تونس في الأسس المتينة للإقتصاد الوطني.



وخلافا للأيام الماضية، كان حجم التداول خلال الحصّة محتشما، لم يتجاوز عتبة 9 مليون دينار تونسي، في ظل غياب تبادل الكتل.



وعاد أفضل أداء لسهم "الشركة التونسية لإعادة التأمين"، وقفز سعره، بنسبة 5،9 بالمائة، وبلغ مستوى 10،380 دينار عند الإقفال، وراكم السهم معاملات بقيمة 173 ألف دينار.


وتموقع سهم "أوفيس بلاست" في خانة الأسهم الأكثر ربحا، وتطوّر سعره بنسبة 4،4 بالمائة، وأنهى عند مستوى 1،910 دينار، ولم يستقطب السهم سوى 6 آلاف دينار من المعاملات.


وتراجع سهم "تأمينات مغربية للحياة" بنسبة 3،2 بالمائة، وأدرك مستوى 6،650 دينار، وجذب السهم معاملات بقيمة 111 ألف دينار.


وتقهقر سهم "الشبكة التونسية للسيارة والخدمات"، بدوره، وفقد 1،2 بالمائة من قيمته، وإختتم عند مستوى 11،500 دينار، وسط معاملات بقيمة 86 ألف دينار .


وصنف سهم "بنك الأمان"، ضمن الأسهم الأكثر حركية، ليستحوذ على النصيب الأوفر من المعاملات بقيمة 1،9 مليون دينار، وأنهى عند مستوى 50،000 دينار متطورا بنسبة 1،1 بالمائة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321164

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Algerie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Soudan CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Gabon CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Mozambique CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 | 11 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:15
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-10
19°-9
20°-11
21°-13
  • Avoirs en devises 25127,5
  • (30/12)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38010 DT
  • (30/12)
  • 1 $ = 2,89275 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026