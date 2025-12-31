بورصة تونس تحقق أداء مميّزا خلال سنة 2025

أنهت بورصة تونس معاملات، الإربعاء، على منحى إيجابي، وتطور توننداكس، بنسبة 0،6 بالمائة، مدركا مستوى 13450 نقطة،بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".



وحققت بورصة تونس خلال سنة 2025، أداء مميّزا، ليرتفع مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 35،1 بالمائة،متحدّيا بذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي والجيو-إقتصادي العالمي، ومؤكدا في الآن ذاته ترسّخ سوق الأسهم في تونس في الأسس المتينة للإقتصاد الوطني.



وخلافا للأيام الماضية، كان حجم التداول خلال الحصّة محتشما، لم يتجاوز عتبة 9 مليون دينار تونسي، في ظل غياب تبادل الكتل.وعاد أفضل أداء لسهم "الشركة التونسية لإعادة التأمين"، وقفز سعره، بنسبة 5،9 بالمائة، وبلغ مستوى 10،380 دينار عند الإقفال، وراكم السهم معاملات بقيمة 173 ألف دينار.وتموقع سهم "أوفيس بلاست" في خانة الأسهم الأكثر ربحا، وتطوّر سعره بنسبة 4،4 بالمائة، وأنهى عند مستوى 1،910 دينار، ولم يستقطب السهم سوى 6 آلاف دينار من المعاملات.وتراجع سهم "تأمينات مغربية للحياة" بنسبة 3،2 بالمائة، وأدرك مستوى 6،650 دينار، وجذب السهم معاملات بقيمة 111 ألف دينار.وتقهقر سهم "الشبكة التونسية للسيارة والخدمات"، بدوره، وفقد 1،2 بالمائة من قيمته، وإختتم عند مستوى 11،500 دينار، وسط معاملات بقيمة 86 ألف دينار .وصنف سهم "بنك الأمان"، ضمن الأسهم الأكثر حركية، ليستحوذ على النصيب الأوفر من المعاملات بقيمة 1،9 مليون دينار، وأنهى عند مستوى 50،000 دينار متطورا بنسبة 1،1 بالمائة.