المؤتمر الدولي الثالث "TuniRock 2026" من 9 إلى 12 أفريل 2026 بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69550db84259a4.11803238_nfgilmjepkohq.jpg width=100 align=left border=0>
يلتئم المؤتمر الدولي الثالث "TuniRock 2026" في الفترة من 9 إلى 12 أفريل 2026 بالحمامات، ولاية نابل.
ويعنى هذا الحدث العلمي بالتطورات في ميكانيك الصخور وتطبيقاتها الاستراتيجية، دراسة الطبقات الصخرية (لغايات تتعلق بالمشاريع الهندسية المدنية واستكشاف المناجم وانجاز الانفاق..)، ولا سيما التخزين الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون والهيدروجين.


وينتظم هذا المؤتمر ببادرة من الجمعية التونسية لميكانيك الصخور (ATMR)، وسيجمع باحثين ومهندسين وجيولوجيين وصانعي قرار وخبراء دوليين.

وستمنح الأولوية لقضايا إزالة الكربون، من خلال ورشات عمل بمواضيع مخصصة للبيئة والتنمية المستدامة واقتصاد التخزين والهندسة والسلامة.


وستتناول هذه الورشاعلى وجه الخصوص المراقبة في الوقت الحقيقي وإدارة التسربات والنمذجة المتقدمة.

كما ستهتم ورشة عمل حول القضايا المجتمعية بالترخيص الاجتماعي للتشغيل والحوكمة والأطر التنظيمية عبر الحدود والسياسات العامة، وهي عناصر أساسية لنشر هذه التقنيات الناشئة.

وسيجمع هذه المؤتمر، الذي تم الإعلان عنه على موقع إلكتروني للغاية، بين جلسات فنية ومؤتمرات عامة وورشات عمل عملية ومحاكاة تفاعلية ودراسات حالة.

وستحظى الابتكارات التكنولوجية بمكانة محورية صلب المناقشات التي ستدور بالمناسبة، حول الذكاء الاصطناعي والنمذجة الرقمية والاستشعار عن بعد والجيومعلوماتية وغيرها.
saved articles
