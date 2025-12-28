إقبال متزايد للحرفاء بالمنطقة السياحية طبرقة عين دراهم ... والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين والليالي المقضاة

Babnet   Latest update 21:10 Tunis

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69518bf8ba8438.52407105_epglnqfokmijh.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 20:55
      
من المتوقّع أن تتوافد على ولاية جندوبة، ولاسيما مدينتي طبرقة وعين دراهم، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 31 ديسمبر 2025، أكثر من 15 ألف سائح، مع تحقيق نحو 32 ألف ليلة مقضاة، من بينها حوالي 2700 مقيم خلال ليلة رأس السنة الإدارية.

وسجّل القطاع السياحي بالجهة، خلال الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر 2025، ارتفاعًا بنسبة 28 بالمائة في عدد الوافدين، إذ بلغ 14684 سائحًا مقابل 11474 سائحًا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة.



كما ارتفع عدد الليالي المقضاة بنسبة 37.3 بالمائة ليبلغ 25910 ليالٍ مقابل 18866 ليلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وعلى مستوى الحصيلة السنوية الممتدة من 1 جانفي إلى 20 ديسمبر 2025، بلغ عدد الوافدين على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي بالجهة 241691 سائحًا، مقابل 233761 سائحًا خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية، أي بزيادة قدرها 3.4 بالمائة.
كما سجّلت الجهة ارتفاعًا بنسبة 5.6 بالمائة في عدد الليالي المقضاة ليصل إلى 518824 ليلة مقابل 491130 ليلة في السنة الماضية.

وتحتل السياحة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين والليالي المقضاة، تليها السوق الجزائرية ثم السوق البولونية فـالسوق الليبية.

وتشهد ولاية جندوبة، بالتزامن مع العطلة المدرسية والجامعية، حركية سياحية نشيطة وإقبالًا لافتًا من الزوار من داخل تونس وخارجها، للاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة، وما تزخر به الجهة من مقومات سياحية وإيكولوجية وبيئية، إلى جانب محطات الاستشفاء والمواقع الأثرية والتاريخية والمرافق الرياضية والصناعات التقليدية، وهو ما مكّن أغلب مؤسسات الإيواء من تسجيل نسب امتلاء جيدة.

وأبدى أصحاب المهن السياحية جاهزية كاملة لاستقبال الوفود وتمكينهم من الإقامة في ظروف مريحة، في حين تتولّى مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة متابعة ميدانية دقيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي، مع تكثيف عمليات المراقبة للتثبّت من احترام المؤسسات السياحية للمعايير المعتمدة، سواء على مستوى الخدمات أو منظومة السلامة وحفظ الصحة والسلامة الغذائية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان ديمومة النشاط السياحي ونجاعته، والحفاظ على سمعته ودوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية الجهوية.
Babnet

