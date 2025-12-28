الجزائر تحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 بعد فوزها على بوركينا فاسو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69518aa3dbd196.43159227_hlqfmongjekip.jpg width=100 align=left border=0>

حجز منتخب الجزائر ثالث مقاعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025، عقب فوزه المستحق على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.



وسجّل النجم رياض محرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليواصل تألقه للمباراة الثانية تواليًا، بعدما كان قد وقّع على ثنائية في الجولة الافتتاحية أمام منتخب السودان.









وبهذا الهدف، انفرد محرز بصدارة هدّافي البطولة برصيد 3 أهداف، متقدّمًا بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه في النسخة الحالية من المسابقة القارية.



وشهدت المباراة أيضًا تألقًا لافتًا لحارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان، الذي تصدّى لعدة فرص محققة من لاعبي بوركينا فاسو، وذلك بحضور والده زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية، الذي تابع اللقاء من المدرجات.



وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط، ضامنًا صدارة ترتيب المجموعة رسميًا قبل خوض مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام غينيا الاستوائية.



في المقابل، تجمّد رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، قبل مواجهته الحاسمة في الجولة الثالثة أمام منتخب السودان، الذي يتساوى معه في عدد النقاط.



ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الجزائري في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبوتسوانا وبنين، وذلك يوم 6 جانفي المقبل.

