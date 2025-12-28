Babnet   Latest update 18:11 Tunis

تونس تدين اعتراف الكيان بإقليم أرض الصومال وتعتبره اجراء خطيرا وغير مسبوق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/680b518907dbf9.59647999_eogkljmhpnfqi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 18:07
      
عبّرت تونس، اليوم الأحد، "عن تأييدها لما جاء في البيانات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي تم خلالها التنديد باعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال" وذلك في بيان اصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

   وجاء في نص البيان "إذ تعرب تونس عن تضامنها التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها الكامل لها في رفض أي إجراءات من شأنها المسّ بسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، فإنها تعتبر هذا الاعتراف الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني الغاصب المحتل إجراء خطيرا وغير مسبوق، يندرج في إطار مساعي الحركة الصهيونية إلى التوسع في المنطقة العربية ومزيد تقسيمها بكافة الأشكال الإجرامية".



   وأضاف  أن "هذا الإجراء لا قيمة له في خانة التصرف كدولة مارقة تسعى إلى ترتيب الأوضاع بشكل يخدم مصالحها وأهدافها المعلنة والخفية، بما في ذلك المضي قدمًا في مخططات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه السليبة، والتوسع والسيطرة على المسالك التجارية" حسب نص البيان.
   وشدد البيان على أن تونس "لا تكتفي بالشجب والإدانة لهذه العربدة الصهيونية وترتيباتها التوسعية وجرائمها على مدى عقود، بل تدعو الدول والمجتمع الإنساني على وجه الخصوص إلى التحرك السريع والناجع لإحباط ما أقدم عليه الكيان الصهيوني المحتل، الذي ضرب عرض الحائط ولا يزال مصرًّا على ضرب كل المواثيق والأعراف الدولية"
كما أكدت تونس "رفضها القاطع لهذا الإجراء وتجدد موقفها الثابت من حق الشعب الفلسطيني في كل أرض فلسطين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، ورفضها القاطع لكافة مخططات التهجير التي تستهدفه".
