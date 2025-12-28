فيلم "نصف روح" لمروان الطرابلسي يحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الأولى لمهرجان وادنون السينمائي بالمغرب

حصل الفيلم التونسي القصير "نصف روح" (26 دق) للمخرج مروان الطرابلسي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الأولى لمهرجان وادنون السينمائي بالمغرب (22 - 26 ديسمبر 2025). وتعدّ هذه الجائزة الخامسة عشرة دوليا التي يحصدها هذا الفيلم في مشاركته الدولية رقم 78.



ورغم أن الفيلم لا يدور مباشرة حول عالم سائقي التاكسي، إلا أنه يعكس معاناة العمال الفقراء الذين أنهكتهم سياسات الاستغلال الاقتصادي. واستطاع الطرابلسي أن يقدم عبر عدسته صورة بصرية تترجم وضعا بائسا يدفع الإنسان إلى بيع روحه مقابل النجاة.



وهذا الفيلم هو الخامس في رصيد مروان الطرابلسي، وهو من بطولة الأستاذ المسرحي عبد القادر بن سعيد والطفلة آمنة الحلفاوي. وفيه يسلط المخرج الضوء على قيمة البشر التي فقدت معناها وأصبحت اليوم سلعة تُباع وتُشترى. وتدور أحداثه في عالم مادي مجرد من الإنسانية، حيث تتحول تجارة الأرواح إلى سوق مربحة. ويجد الأفراد الذين فقدوا الأمل أنفسهم مضطرين إلى بيع أرواحهم مقابل مبالغ مالية تذهب لعائلاتهم بعد رحيلهم. من خلال هذه الحبكة الفانتازية، يروي الفيلم قصة أب يواجه مأساة حقيقية، إذ يضطر إلى بيع روحه لإنقاذ حياة ابنته المريضة.والمخرج مروان الطرابلسي هو فنان تونسي متعدد المواهب، بدأ مسيرته في التصوير الفوتوغرافي قبل أن ينتقل إلى السينما. بعد دراسته في مجال السمعي البصري، قدم مجموعة من الأفلام التجريبية، إلى جانب فيلمين روائيين طويلين وثلاثة وثائقيات. وقد نالت أعماله عدة جوائز محلية ودولية.