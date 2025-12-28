لقاءان وديان - النادي الافريقي يتعادل مع شبيبة العمران والاتحاد المنستيري يفوز على النادي البنزرتي

تعادل النادي الإفريقي مع شبيبة العمران دون أهداف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد بحديقة الرياضة «أ»، وذلك في إطار الاستعدادات لاستكمال ما تبقّى من منافسات الموسم الكروي الحالي.وفي مباراة ودية ثانية، حقّق الاتحاد المنستيري فوزًا على ضيفه النادي البنزرتي بنتيجة 2–0، حيث سجّل الهدفين يوسف العبدلي وعدنان اليعقوبي.
