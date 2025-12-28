التوقيع بالمملكة العربيّة السعودية على برنامج تنفيذي للتعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية

وقّعت حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، على برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية، يتضمّن جملة من البنود من بينها الاتفاق على أن تكون كل منهما المصدر الرئيسي للطرف الآخر في حال البث والنشر للمحتوى الإعلامي المتعلق ببلديهما.



كما ينصّ البرنامج، الذي تم التوقيع عليه خلال أشغال الدورة 12 من اللجنة المشتركة التونسية-السعودية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، على أن يتعاون الطرفان، من خلال فريق العمل المشترك، على استعراض الخدمات الإخبارية المستجدة لدى كل منهما، لغرض بحث إمكانية الاستفادة منهما لكل طرف.



و تكون الخدمات الإخبارية المشار إليها عند الاستفادة منها، مشمولة ضمنا في عقد تبادل الخدمات المبرم بينهما، فضلا عن أن يقوم الطرفان من خلال فريق العمل المشترك،على وضع آلية تهدف إلى تطوير العلاقات مع الوكالات والمؤسسات الإعلامية والإخبارية الإقليمية والدولية وذلك لتعزيز المحتوى الإيجابي عن بلديهما، والاستفادة من المجالات الأخرى عن طريق عقد لقاءات سنوية أو من خلال عقد المؤتمرات وورشات العمل.ويتعاون الطرفان أيضا بمقتضى هذا البرنامج التنفيذي على إعداد المحتوى الإخباري والمصور عن منجزات اللّجنة التونسية السعودية المشتركة وبثه بالتزامن في المنصات الرقمية للطرفين.ويتم الاتفاق بين الطرفين على مضمون هذا المحتوى وتوقيت بثه وعدد الانتاجات الإعلامية المستهدفة سنويا، فضلا عن إعداد محتوى إعلامي يتضمن أبرز المنجزات في بلديهما، لبثه عبر المنصات الرقمية، ويتم الاتفاق بين الطرفين على مضمون هذا المحتوى وتوقيت بثّه.ويتضمن البرنامج التنفيذي للتعاون بين الوكالتين كذلك، إعداد برامج تدريبية في المجالات ذات الصلة باختصاص وكالات الأنباء ومنها على سبيل المثالالتحرير والتصوير واستخدامات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإخباري وكل ما له علاقة باختصاص وكالات الأنباء، فضلا على أن يتعاون الطرفان على إعداد برنامج لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات التي يرغبها كل طرف والتاريخ المحدد لبدء ونهاية هذا البرنامج بالاتفاق بينهما.ويتعاون الطرفان كذلك على تزويد كل منهما الآخر بتقويم يتضمن أهم الأحداث أو المناسبات الوطنية التي تقام في بلديهما، لغرض تغطيتها وبثها عبر منصاتها الرقمية وعلى تزويد كل منهما بالمسميات الرسمية للفعاليات بالإضافة إلى مسميات المسؤولين المعتمدة في بلديهما للغرض الإعلامي.