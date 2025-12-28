Babnet   Latest update 21:10 Tunis

التوقيع بالمملكة العربيّة السعودية على برنامج تنفيذي للتعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6951532eb4cf30.82061678_kenpomlhgiqjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 20:05 قراءة: 1 د, 37 ث
      
وقّعت حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، على برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية، يتضمّن جملة من البنود من بينها الاتفاق على أن تكون كل منهما المصدر الرئيسي للطرف الآخر في حال البث والنشر للمحتوى الإعلامي المتعلق ببلديهما.

كما ينصّ البرنامج، الذي تم التوقيع عليه خلال أشغال الدورة 12 من اللجنة المشتركة التونسية-السعودية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، على أن يتعاون الطرفان، من خلال فريق العمل المشترك، على استعراض الخدمات الإخبارية المستجدة لدى كل منهما، لغرض بحث إمكانية الاستفادة منهما لكل طرف.



و تكون الخدمات الإخبارية المشار إليها عند الاستفادة منها، مشمولة ضمنا في عقد تبادل الخدمات المبرم بينهما، فضلا عن أن يقوم الطرفان من خلال فريق العمل المشترك،على وضع آلية تهدف إلى تطوير العلاقات مع الوكالات والمؤسسات الإعلامية والإخبارية الإقليمية والدولية وذلك لتعزيز المحتوى الإيجابي عن بلديهما، والاستفادة من المجالات الأخرى عن طريق عقد لقاءات سنوية أو من خلال عقد المؤتمرات وورشات العمل.

ويتعاون الطرفان أيضا بمقتضى هذا البرنامج التنفيذي على إعداد المحتوى الإخباري والمصور عن منجزات اللّجنة التونسية السعودية المشتركة وبثه بالتزامن في المنصات الرقمية للطرفين.
ويتم الاتفاق بين الطرفين على مضمون هذا المحتوى وتوقيت بثه وعدد الانتاجات الإعلامية المستهدفة سنويا، فضلا عن إعداد محتوى إعلامي يتضمن أبرز المنجزات في بلديهما، لبثه عبر المنصات الرقمية، ويتم الاتفاق بين الطرفين على مضمون هذا المحتوى وتوقيت بثّه.

ويتضمن البرنامج التنفيذي للتعاون بين الوكالتين كذلك، إعداد برامج تدريبية في المجالات ذات الصلة باختصاص وكالات الأنباء ومنها على سبيل المثال
التحرير والتصوير واستخدامات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإخباري وكل ما له علاقة باختصاص وكالات الأنباء، فضلا على أن يتعاون الطرفان على إعداد برنامج لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات التي يرغبها كل طرف والتاريخ المحدد لبدء ونهاية هذا البرنامج بالاتفاق بينهما.

ويتعاون الطرفان كذلك على تزويد كل منهما الآخر بتقويم يتضمن أهم الأحداث أو المناسبات الوطنية التي تقام في بلديهما، لغرض تغطيتها وبثها عبر منصاتها الرقمية وعلى تزويد كل منهما بالمسميات الرسمية للفعاليات بالإضافة إلى مسميات المسؤولين المعتمدة في بلديهما للغرض الإعلامي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321011

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Gabon CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Algerie CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 ديسمبر 2025 | 8 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:13
14:53
12:28
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
10° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
18°-11
17°-9
16°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026