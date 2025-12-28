النجم الساحلي: انهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين محمد كانتي ووسيم الشيحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6951528cc0d4d1.41021986_fmgiqhopleknj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة المديرة للنجم الساحلي اليوم الأحد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع محمد كانتي ووسيم الشيحي.

وأوردت في بلاغ نشر على الصحفة الرسمية لفريق جوهرة الساحل أنّ انهاء العلاقة مع اللاعبين جاء بعد خلاص كافة مستحقاتهما وإستيفاء كل الإجراءات القانونية.

يذكر أنّ النجم الساحلي كان قد تعاقد مع المهاجم الغيني محمد كانتي في 29 أوت 2024 قادما من نادي لوسيل القطري وكان من المقرر أن يستمر عقده مع الفريق الأول لكرة القدم الى غاية 30 جوان 2027.





ولعب محمد كانتي منذ قدومه الى النجم الساحلي 20 مباراة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى (13 مباراة في موسم 2024-2025 و7 مباريات في موسم 2025-2026) دون أن يتمكن من احراز أي هدف.



أما محمد الشيحي متوسط الميدان الهجومي فقد تعاقد معه النجم الساحلي في 23 جويلية 2024 قادما من الأولمبي الباجي بعقد كان من المقرر أن يمتد الى غاية 30 جوان 2026.

