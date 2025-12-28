Babnet   Latest update 16:57 Tunis

أولمبيك أقبو الجزائري يتعاقد مع المهاجم التونسي حمدي العبيدي

أعلن أولمبيك أقبو الجزائري اليوم الأحد التعاقد مع اللاعب التونسي حمدي العبيدي لمدة موسمين ونصف.
ويشغل حمدي العبيدي صاحب الـ 23 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب لفائدة النادي الافريقي في جميع الأصناف العمرية قبل أن يخوض تجربة احترافية في العراق مع نادي بغداد الرياضي امتدت لنحو 6 أشهر.
وكان من المقرر أن يستمر عقد حمدي العبيدي مع نادي بغداد الرياضي من 23 جويلية 2025 الى غاية 30 جوان 2027.

يذكر أنّ أولمبيك أقبو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 22 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر مولودية الجزائر وذلك بعد مضي 14 جولة.
