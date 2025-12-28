البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679e3efeeac2d7.71203130_pgfihkljoeqmn.jpg width=100 align=left border=0>

قام البنك الوطني للجينات بتركيز ثلاث مدارس حقلية بكل من معتمدية مساكن من ولاية سوسة و منطقة الحزق من معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس ومنطقة فريطيسة من معتمدية ماطر من ولاية بنزرت وذلك بالشراكة مع الجمعية التونسية للزراعة المستدامة.



ويتنزل تركيز هذه المدارس الحقلية، وفق بلاغ للبنك الوطني للجينات، في إطار برنامج « تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي من خلال إكثار البذور المحلية للحبوب والأعلاف واعتماد الممارسات الزراعية الإيكولوجية »، وبتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة





وتعتبر هذه المدارس الحقلية مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات الميدانية بين الفلاحين، وتطوير قدراتهم في مجال المحافظة على البذورالمحلية وتثمينها بالاعتماد على ممارسات فلاحية مستدامة تحترم التوازنات البيئية، بما يساهم في تحسين الإنتاجية، وتعزيز قدرة النظم الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الأمن الغذائي.



وستنطلق أولى الحصص التكوينية خلال شهر جانفي لتتواصل بصفة دورية على امتداد الموسم الزراعي الحالي.

ويؤكد البنك الوطني للجينات، من خلال هذا البرنامج، التزامه المتواصل بدعم الفلاحين والمحافظة على الموروث الجيني المحلي ضمانا لاستمراريتها داخل المنظومات الفلاحية ولصون الرصيد الوراثي الوطني.