توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 14:07 قراءة: 1 د, 27 ث
      
طرحت الندوة الفكرية المنعقدة اليوم الأحد، على هامش فعاليات المهرجان الدولي للواحات بتوزر في دورته 46، إشكاليات التراث التي تحول دون تثمينه بالقدر الكافي، وقدمت الحلول والسبل الكفيلة بتثمينه حتى يكون أداة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشارك في هذه الندوة الفكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام" خبراء المعهد الوطني للتراث من جهة الجنوب الغربي وثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين المهتمين بتراث مدن الواحات وأساسا "توزر ونفطة" باعتباره تراثا متفردا مميزا قادرا على تقديم الإضافة والتجدد وخلق التنمية في حال وقع التثمين الأمثل لمكونات التراث المادي واللامادي بحسب نصر الدين الشابي عضو هيئة المهرجان المكلف بالندوات الفكرية.



وبين أنه بالنظر لما تتميز به جهة الجريد من تراث مادي ولامادي ومخزون ثقافي وحضاري يجعله قادرا على المساهمة في التنمية، لاسيما في عناصره المرتبطة بالثقافة والسياحة، فقد تم الاختيار على هذا الموضوع خلال الدورة الحالية من المهرجان.
وأشار إلى أن المداخلات أمنها كل من الدكتور ياسين براني أستاذ كلية الآداب العلوم الإنسانية بصفاقس ومراد الشتوي المختص بالحضارة والتراث ممثل المعهد الوطني للتراث ومنذر براهمي متفقد التراث بالجنوب الغربي ونبيل القاسمي الأستاذ الجامعي المختص في الجغرافيا الذي تناول خصوصية المنطقة الطبيعية والجغرافية.
وتناولت المداخلات في هذا الإطار الخصائص الجغرافية والتيبوغرافبية وعلاقتها بالتنمية في الجهة زيادة على تقديم نماذج من التراث المادي واللامادي وأساسا التعريف بتاريخ جهة الجريد وتعاقب الحضارات عليها وما خلفته كل منها من تراث مادي وآخر لامادي ومعالم تاريخية بعضها داخل الواحات وبعضها الآخر محيط بالواحات.
ومثل التراث المعماري باعتباره ميزة للجريد، باستعمال مكثف للآجر المحلي المصنوع من الطين، أحد نقاط الاهتمام في الندوة ويبرز بشكل خاص في مدينتي توزر ونفطة ويشكل أحد عناصر قوة الجذب السياحي في الجهة لعراقته، فهو إرث يعود إلى قرون خلت وما تزال الجهة تحافظ عليه فضلا عن الاهتمام بالتراث الواحي من ممارسات فلاحية وعادات وتقاليد مرتبطة بالغذاء واللباس والمواقع التاريخية وعلاقتها بالنشاط السياحي.
