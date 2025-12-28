Babnet   Latest update 10:46 Tunis

اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950f0388084c0.31587338_hekpjngoimfql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 09:52
      
تُوّج ممثل الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بصفاقس، عزمي بن حسين، بالمرتبة الأولى في البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني

وتحصل على المرتبة الثانية في هذه البطولة التي نظمتها الوكالة التونسية للتكوين المهني بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية ، محمد بن مسعود عن المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل  فيما عادت المرتبة الثالثة إلى حمزة بن حسين عن الوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بصفاقس وذلك وفق ما جاء مساء أمس السبت على الصفحة الرسمية للوكالة على منصة "فايس بوك"

وتندرج هذه البطولة في إطار سعي الوكالة التونسية للتكوين المهني إلى بعث نوادٍ ثقافية ورياضية مستحدثة ترتقي إلى تطلعات واهتمامات المقيمين، وتعزيز الحياة الجماعية داخل مؤسسات التكوين

وقد شهدت  هذه التظاهرة الوطنية مشاركة حوالي 500 مقيم من مختلف وحدات المبيت والمطعم والمراكز التكوينية، وذلك  في أجواء تنافسية إيجابية عكست روح المبادرة والانضباط، وأبرزت مواهب شبابية واعدة في مجال الرياضات الإلكترونية.

واكدت  هذه المبادرة وفق ذات المصدر ، أن شباب التكوين المهني شباب فاعل، مبادر ومبدع، وقادر على التميّز في مختلف المجالات متى توفرت له الفضاءات المناسبة
يذكر أن البطولة الوطنية للرياضات الالكترونية انتظمت على إمتداد أيام 25 و26 و27 ديسمبر 2025 بالمركب الشبابي والرياضي للشباب بالمنزه السادس. 
 
وقد افتتح الحفل رئيس الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية ماهر السرولي بحضور  مراد الملولي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة و شكري معتوق المدير العام للمركز. 
كما شهد الحفل حضور عديد الشخصيات الرياضية والإعلامية وتم على إثره إنطلاق نهائيات إختصاص league of legends..
ذكرى
 
 
