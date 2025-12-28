تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي

وات - شكّلت سنة 2025 مرحلة محورية في المسار الاقتصادي التونسي، حيث نجحت البلاد في تجاوز تداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتحقيق استقرار نسبي في المؤشرات الكلية، متجاوزة حالة الركود التي ميّزت السنوات القليلة الماضية. ويعكس هذا المسار نجاح سياسة الصمود التي انتهجتها الدولة، والقائمة على تفعيل المحركات الذاتية للنمو مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، في ظل ظرفية دولية متقلبة.



في هذا السياق، استقرّت نسبة النمو في تونس عند 2.4 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 بحساب الانزلاق السنوي، مع توقّعات رسمية ببلوغ 2.6 بالمائة لكامل السنة، في تناغم مع تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تراوحت بين 2.5 و2.6 بالمائة.



2025: رهان القطاعات التقليدية يقود التعافي الاقتصادي



الدولة تنجح في كبح جماح التضخّم



مجهودات الدولة والسياسات التصحيحية



آفاق سنة 2026: نحو الإقلاع الاقتصادي



كما سجّلتراجعًا ملحوظًا، إلى جانب تحسّن، نتيجة تطوّر أداء مختلف القطاعات المنتجة، ولا سيّمافي ظل ظروف مناخية مواتية، إضافة إلى التعافي التدريجي للأنشطة الصناعية وتواصل الديناميكية الإيجابية لقطاع السياحة، وفق بياناتوأكد مختصّون في الشأن الاقتصادي أنّ نسبة النمو، وإن بدت متواضعة قياسًا بالتحديات الدولية، فإنها تمثّلبعد سنوات من التذبذب، مدفوعة بمرونة قطاعات إنتاجية سيادية وبجهود حكومية لإعادة هيكلة المالية العمومية وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، في إطار مقاربة وطنية تقوم علىوتعزيز مصادر خلق الثروة.لم يكن عبور تونس نحو منطقة النمو الإيجابي وليد الصدفة، بل جاء ثمرة أداء قوي لثلاثة قطاعات شكّلت، أبرزها الفلاحة والخدمات والسياحة، إلى جانب تراجع نسبي في معدلات التضخّم مع المحافظة على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية.وسجّلارتفاعًا في القيمة المضافة بنحوعلى أساس سنوي (وبحساب الانزلاق السنوي وفق نتائج الثلاثي الثالث)، وساهم الإنتاج الوفير لزيت الزيتون والتمور في، مستفيدًا من ارتفاع الأسعار العالمية.أما، فقد كان أحد أبرز محرّكات النمو، إذ ارتفعتإلى حدودبنسبةمقارنة بسنة 2024، لتناهز(نحو)، وفق بيانات وزارة السياحة و. كما استقبلت تونس، متجاوزة الرقم القياسي المسجّل سنة 2019.ونمابنسبة، مدفوعًا باستقرار الوضع الأمني وتنوّع العرض السياحي، الذي شمل السياحة الإيكولوجية والطبية إلى جانب سياحة الشواطئ.وشهدت سنة 2025 أيضًابمستويات لم تتحقق منذ عقد، إذ ارتفع الإنتاج التجاري خلال النصف الأول من السنة بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من 2024. وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة الحكومةتسجيل تقدّم هام في أداءوالمجمع الكيميائي.كما واصلتمنحاها التصاعدي لتبلغ نحو(حوالي) بزيادة تفوق، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبةعلى صعيد الأسعار، نجحت الدولة فيالذي تراجع خلال سنة 2025 إلى حدود، مدفوعًا بتباطؤ نسق ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية. وأتاح هذا المسار التنازلي هامشًا أوسع للسياسة النقدية، ما دفعإلىخلال شهر مارس، في أول خطوة من هذا النوع منذ سنوات، بما منح نفسًا جديدًا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.وسجّلتزيادة ملحوظة، حيث استقطبت تونس أكثر منمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى نهاية سبتمبر 2025، بزيادةمقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتركّزت هذه الاستثمارات في الصناعات المعملية والطاقة المتجددة والخدمات، مع ارتفاع لافت في الاستثمارات المعلَن عنها التي بلغتوفي ما يتعلّق بالمبادلات الخارجية، ارتفعتبنسبة، كما نمت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة، مقابل تراجع صادرات الطاقة بنحونتيجة انخفاض شحنات المواد المكرّرة.وسجّلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تحسّنًا، لتغطي نحوإلى غاية 26 ديسمبر 2025، بما عزّز قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية، مع نجاح تونس في سداد أقساط ديونها الخارجية. كما تحسّنمقابل الدولار واليورو إلى موفّى سبتمبر 2025 بنسبةعلى التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.اعتمدت الدولة خلال سنة 2025لدعم المحرّكات الاقتصادية، شملت الإصلاح الجبائي والعدالة الاجتماعية، عبر مراجعة جدول الضريبة على الدخل لتخفيف العبء عن الطبقة الوسطى، مع تعزيز الرقابة ودمج الاقتصاد الموازي، إضافة إلى حوكمة المؤسسات العمومية والانطلاق في برامج إعادة الهيكلة.كما تواصلت سياسةوحصر توريد الكماليات، إلى جانبتدريجيًا من دعم الأسعار إلى الدعم النقدي المباشر للفئات الهشّة عبر برنامج «أمان». وتكثّفت الجهود لتحسين مناخ الأعمال، عبر حذف تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية ومراجعة كراسات الشروط.وفي مجال، شهدت سنة 2025 تحيين الأمر المتعلّق بصندوق الانتقال الطاقي، بالتوازي مع مواصلة الإعداد لمشاريع جديدة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تواصل العمل على تحسين نوعية المياه المعالجة وإعادة استعمالها، من خلال تأهيل محطات التطهير وتوسيع طاقتها.تشير تقارير محلية ودولية إلى أنّ تونس ستدخل سنةبوضع اقتصاديمقارنة بمحيطها الإقليمي. وتسعى الدولة إلى استهداف، اعتمادًا على تنويع مصادر النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة.وتُعدّ سنة 2026 الأولى في تنفيذ، القائم على منهجية التخطيط التصاعدي، مع دور محوري للمجالس المنتخبة في اقتراح الحلول التنموية. ويهدف هذا المسار إلى تحقيق، ودعم المبادرات الاقتصادية، وتحسين الدخل الفردي ليبلغ نحوويبقى التحدّي الأساسي في سنة 2026، واستكمال الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن الانتقال من التعافي إلى، مستند إلى رصيد تونس من الكفاءات البشرية وتنوّع اقتصادها وقدرتها على الاندماج في سلاسل القيمة الدولية.