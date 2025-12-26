الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية

وضع المعهد الوطني للرصد الجوي،الجمعة، ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية، وذلك بسبب توقّع نزول أمطار رعدية مؤقتا، قد تكون أحيانًا غزيرة وبكميات محليًا هامة، مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء السحب الرعدية.







وقد تؤثر هذه التساقطات الغزيرة المرتقبة، وفق ما ورد بخريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، على الأنشطة البشرية وقد تشهد حركة المرور صعوبات.وقد تتسبب كميات الأمطار الغزيرة في فترات قصيرة في تشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي عادة ما تشهد تراكم للمياه وإمكانية فيضان شبكات الصرف الصحي وإنقطاع التيار الكهربائي.كما حذّر المعهد من مخاطر فيضان شبكات التطهير وإحتمال إنقطاع التيار الكهربائي، داعيا إلى الإستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج وإتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنّب السّير في شبكة الطّرقات الثانوية وتجنب الخروج ترجّلا ولا على متن السيارة إلى طريق مغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائي، إلى جانب تجنّب النزول إلى الطابق السفلي أو المناطق المنخفضة خلال فترة هطول الأمطار.في المقابل، وضعت عدة مناطق أخرى من البلاد، وهي بنزرت وجندوبة وباجة والكاف وسليانة والقيروان والمهدية والمنستير، تحت اليقظة الصفراء، التي تتطلب، حسب المعهد، "إنتباهًا خاصًا عند ممارسة أنشطة حساسة للمخاطر الجوية".وتهدف اليقظة الجوية إلى تنبيه الجميع إلى المخاطر المحتملة للوضعيات الجوية، وهي موجَّهة لمصالح الحماية المدنية والسلطات الصحية، لتمكينها من الإنذار المسبق وتعبئة فرق التدخل والمهنيين والهياكل الصحية.ويتم تحيين خريطة اليقظة الجوية على الأقل مرتين يوميا، على الساعة السابعة صباحًا والخامسة مساءً، وهي تُبيّن ما إذا كان خطر ما يهدد ولاية أو أكثر خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.