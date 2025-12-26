Babnet   Latest update 15:30 Tunis

سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة

يتواصل بدار الشباب حي الخضراء بسيدي بوزيد تنظيم مشروع تحسيسي تحت عنوان "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" لفائدة 25 شابا وشابة يتضمن العديد من الفقرات التحسيسية والتثقيفية والابداعية الرقمية.

وبينت منسقة المشروع امال قمودي في تصريح لصحفي "وات" ان اختيار هذا الموضوع نابع من أهمية الرفاه الاجتماعي كعنصر أساسي في جودة الحياة باعتباره يشمل الصحة الجسدية والنفسية والعلاقات الاجتماعية والتوازن بين العمل والحياة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة مع ضرورة استخدام التقدم التكنولوجي لنشر الوعي بالثقافة الصحية.



وأشارت الى انه يهدف الى التحسيس بأهمية التغذية السليمة وتعليم المشاركين اساسيات التغذية الصحية واهمية اتباع نظام غذائي متوازن الى جانب دعم وتيسير إقامة المخيمات التدريبية ورياضة التجوال وإتاحة الفرصة لكل الفئات الشبابية للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
وتضمن برنامج المشروع الذي انطلق يوم 24 ديسمبر ويمتد طيلة 3 أيام معرض صور حول الغذاء المتوازن وورشات في الصحة النفسية ودورها في الرفاهية وتحضير وجبات صحية من قبل المشاركين باستخدام مكونات متاحة من حياتهم اليومية وورشة في صنع المحتوى التحسيسي وورشة تطبيقية لصناعة المحتوى وإنجاز ومضة تحسيسية حول الغذاء المتوازن بالإضافة الى خرجة استطلاعية لعين هداج بسيدي بوزيد وإقامة المخيم الشبابي وتسجيل محتوى رقمي ومسابقة بالدراجات الهوائية.
