مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على جمعية اريانة 1 - 0

Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 18:31
      
فاز النادي الافريقي على جمعية اريانة بنتيجة 1-0 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بقية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاء هدف فوز النادي الافريقي في المباراة التي احتضنها مركب الحديقة منير القبايلي عن طريق معتز الزمزمي في الدقيقة 90+2.



يذكر أنّ النادي الافريقي أكمل مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف خلف الترجي الرياضي الذي يملك مباراة مؤجلة، في حين تحتل جمعية اريانة المركز السابع في منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 18 نقطة وذلك بعد استكمال مرحلة الذهاب.
ر/سمس
