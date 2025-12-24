وزيرة الاسرة تبحث مع مديرة "أندا العالم العربي" فرص تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال النسائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c30a499ce15.39670938_ehmlfoinpjgkq.jpg width=100 align=left border=0>

بحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الأربعاء، في لقاء بمقر الوزارة، مع المديرة التنفيذيّة لمنظمة "أندا العالم العربي"، أسماء بن حميدة، فرص تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال النسائيّة والإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات لاسيّما في الأوساط الريفيّة.



وتناول اللقاء، حسب بلاغ صادر عشية اليوم عن وزارة الأسرة، كذلك سبل دعم آليّات التكوين والمرافقة والمساندة لباعثات المشاريع في مختلف مراحل المشروع بهدف ضمان ديمومته.









كما تطرقت الوزيرة والمديرة التنفيذية للمنظمة، إلى ضرورة تبادل الخبرات في المجالات المتّصلة بدعم حلقة التسويق ومساندة باعثات المشاريع على الانخراط في التسويق الرقمي، والعمل المشترك من أجل تنشئة الأطفال على ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار وتجذير هذه الثقافة منذ الصغر. كما تطرقت الوزيرة والمديرة التنفيذية للمنظمة، إلى ضرورة تبادل الخبرات في المجالات المتّصلة بدعم حلقة التسويق ومساندة باعثات المشاريع على الانخراط في التسويق الرقمي، والعمل المشترك من أجل تنشئة الأطفال على ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار وتجذير هذه الثقافة منذ الصغر.