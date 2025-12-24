تمديد أجل الإدلاء بالوثائق للمنتفعات بالجراية الوقتية للأيتام اللمسندة للبنت العزباء فاقدة المورد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/613a56ac36ade3.48042570_jfieqhmnopgkl.jpg width=100 align=left border=0>

مدّد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في أجل الإدلاء بالوثائق بالنسبة للمنتفعات بالجراية الوقتية للأيتام بعنوان البنت التي لم يتوفر لها مورد رزق واللاتي تجاوزن سن 21 سنة، إلى غاية 15 جانفي 2026.



ويستوجب على المعنيات بهذا الإجراء، حسب بلاغ صادر عن الصندوق عشية الثلاثاء، إيداع الوثائق المطلوبة بأقرب مركز جهوي أو محلي لمقرّ الإقامة أو دار الخدمات في الأجل المنصوص عليه أعلاه، وذلك لضمان مواصلة صرف الجرايات في آجالها المحددة.









وتتمثل الوثائق، في تصريح بالدخل لسنة 2024 للمنتفعات اللاتي لم تقمن بإيداع وثائق التحيين بعنوان نفس السنة وتصريح على الشرف في عدم الشغل معرّف بالإمضاء (مطبوعة متوفرة على الرابط :





وتتمثل الوثائق، في تصريح بالدخل لسنة 2024 للمنتفعات اللاتي لم تقمن بإيداع وثائق التحيين بعنوان نفس السنة وتصريح على الشرف في عدم الشغل معرّف بالإمضاء (مطبوعة متوفرة على الرابط : https://bit.ly/4ehEX5X ) ومطبوعة الالتزام يتمّ تعميرها مع التعريف بالإمضاء (متوفرة على الرابط : https://bit.ly/4ex1aN4 ) فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للبنت المعنية بالأمر.