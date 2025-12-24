Babnet   Latest update 22:16 Tunis

وزارة الداخلية تطلق خدمة جديدة لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة جديدة لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي.

ونشرت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، مراحل الحصول على هذه الخدمة، من خلال الولوج إلى المنصة عبر الرابط الذي وضعته على الذمّة باستعمال معرّف التلميذ وكلمة العبور الخاصة به، والموافقة على الشروط العامّة وإدراج المعطيات الخاصة بالتلميذ وتأكيدها.



كما تتضمن المراحل، خلاص معلوم الطابع الجبائي عبر موقع وزارة المالية، وتأكيد استلام الإجراءات، وتحميل وصل إيداع بطاقة التعريف الوطنية، والذي يتضمّن الوثائق المستوجب استكمالها عند التقدّم لرفع البصمات على مستوى المعهد .

وأفادت بأن المصالح المعنية بوزارة الداخلية، ستتنقل إلى المعاهد لأخذ البصمات، وتسلم بقية الوثائق المستوجبة، تمهيدا لإصدار بطاقات التعريف لفائدة التلاميذ المعنيين.
