هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من النائب بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بولاية المهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 18:39
      
نشرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الأربعاء ، نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من النائب بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف التابعة للمجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية.

وذكّرت هيئة الانتخابات، بأن انتخابات سحب الوكالة من النائب كمال جلول، بالدائرة الانتخابية المحلية المذكورة، ستجرى يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.



وتحمل ورقة التصويت على سحب الوكالة التي نشرتها الهيئة جملة : هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب (كمال جلول) عضو المجلس المحلي بالشرف؟ وذلك عبر وضع علامة قاطع ومقطوع في خانة "نعم" أو "لا".

وفي صورة التصويت بالأغلبية المطلقة ب "نعم"، ستجرى انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة لانتخاب عضو جديد، بينما يثبت العضو إلى نهاية المدة النيابية إذا كانت الأغلبية قد صوتت بـ"لا"، على ألا يتم تقديم عريضة سحب ثقة ثانية ضده.

يشار الى أنه صدر في 27 أكتوبر 2025 ، الأمر عدد 441 المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف بمعتمدية شربان من ولاية المهدية الى التصويت على سحب الوكالة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قررت يوم 22 أكتوبر 2025، قبول عريضة تقدّم بها أكثر من 10 بالمائة من الناخبين المسجلين بالدائرة المذكورة، لسحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية شربان عن الدائرة الانتخابية عمادة الشرف من ولاية المهديّة .

واعتبرت هيئة الانتخابات في قرارها اثر اجتماع مجلسها، انّ عريضة سحب الوكالة مستوفية الشروط القانونية المستوجبة من حيث تقديمها إلى الادارة الفرعية للانتخابات المختصة، وفقا للأنموذج المعد من الهيئة، وبعد انقضاء الدورة النيابية الأولى للمجلس المحلي بشربان، وقبل ستة أشهر من انتهاء المدة النيابية، إضافة إلى توفر الحد الأدنى المشترط للناخبين الممضين على العريضة وهو عشر الناخبين المسجلين على الأقل (148 ناخبا من جملة 1087 ناخبا مسجلا بالدائرة الانتخابية عمادة الشرف، حسب آخر تحيين للسجل الانتخابي).
