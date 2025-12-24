Coupe d’Afrique des nations 2025 : l’Algérie s’impose face au Soudan (3-0)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c2072b60533.06277484_lefkjimnpohqg.jpg width=100 align=left border=0>

La sélection algérienne de football a battu son homologue soudanaise sur le score de 3-0, lors de la rencontre disputée ce mercredi soir, comptant pour la première journée du groupe E des phases finales de la Coupe d’Afrique des nations 2025, organisée au Maroc jusqu’au 18 janvier prochain.



Les trois buts de l’Algérie ont été inscrits par Riyad Mahrez (2 et 61 minutes) et Ibrahim Maza (85 minute).









La sélection soudanaise a évolué en infériorité numérique à partir de la 40 minute, après l’expulsion du joueur Salah Eddine El Hassan.



Plus tôt ce mercredi, la sélection du Burkina Faso s’est imposée face à la Guinée équatoriale sur le score de 2-1, lors du match d’ouverture du même groupe E. La sélection soudanaise a évolué en infériorité numérique à partir de la, après l’expulsion du joueurPlus tôt ce mercredi, la sélection dus’est imposée face à lasur le score de, lors du match d’ouverture du même groupe E.