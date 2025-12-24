كأس إفريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني 3–0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c1f211f4752.66951557_pjgiklqfeomnh.jpg width=100 align=left border=0>

تغلّب المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره السوداني بنتيجة 3–0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، التي تحتضنها المغرب إلى غاية 18 جانفي القادم.



وجاءت ثلاثية المنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز في الدقيقتين (2 و61)، وإبراهيم مازة في الدقيقة (85).









ولعب المنتخب السوداني بنقص عددي منذ الدقيقة 40، إثر إقصاء اللاعب صلاح الدين الحسن.



وكان المنتخب البوركيني قد فاز في وقت سابق اليوم الأربعاء على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 2–1، في مباراة الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الخامسة.