Rencontre entre FIPA-Tunisia et la startup nextProtein

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c087b1db941.10391852_qnhmlijokepgf.jpg width=100 align=left border=0>

M. Mohamed Gastli, CEO et cofondateur de la startup nextProtein, a été accueilli au siège de FIPA-Tunisia par M. Jalel Tebib, Directeur général de l’Agence, ainsi que par l’équipe en charge de la promotion du secteur agroalimentaire, le 22 décembre 2025.



Cette rencontre a permis d’échanger sur les opportunités d’investissement en Tunisie, l’attractivité du climat des affaires, ainsi que les incitations mises en place par l’ tat tunisien pour soutenir les projets innovants et à forte valeur ajoutée, en particulier dans les secteurs durables et porteurs.









cette occasion, le Directeur général de FIPA-Tunisia a réaffirmé l’engagement de l’Agence à accompagner les investisseurs étrangers et ceux de la diaspora tunisienne à l’étranger à chaque étape de leurs projets. Il a également souligné que l’année 2026 s’annonce particulièrement attractive pour l’investissement et le développement économique.



De son côté, M. Mohamed Gastli a précisé que sa startup connaît une dynamique qui s’inscrit dans une étape majeure de développement pour nextProtein. Le projet a récemment finalisé une importante levée de fonds d’un montant de 18 millions d’euros, menée par SWEN Capital Partners et British International Investment (BII), avec le soutien continu de Mirova et RAISE Impact, en vue d’une extension annoncée au début de l’année 2026.



Cet investissement stratégique permettra notamment de :



* Ouvrir le deuxième site de production de nextProtein en Tunisie ;

* Porter la capacité de production à 12 000 tonnes par an d’ingrédients à base d’insectes ;

* Accélérer la mission de l’entreprise, qui consiste à proposer des alternatives durables, fiables et compétitives aux sources traditionnelles d’alimentation animale.



Fondée en 2015, nextProtein s’est donné pour mission de bâtir un modèle circulaire, transformant les déchets organiques en protéines d’insectes durables.



Aujourd’hui, nextProtein figure parmi les principales scale-ups européennes de la protéine d’insectes. L’entreprise renforce ses partenariats dans les domaines de l’aquaculture et de l’agriculture, tout en démontrant que la protéine d’insectes peut être compétitive à l’échelle industrielle.



Le site tunisien de nextProtein compte plus de 30 ingénieurs, et les perspectives de développement de ses capacités sont assurées pour les prochaines périodes à venir.

cette occasion, le Directeur général de FIPA-Tunisia a réaffirmé l’engagement de l’Agence àà chaque étape de leurs projets. Il a également souligné queDe son côté, M. Mohamed Gastli a précisé que sa startup connaît une dynamique qui s’inscrit dans une. Le projet a récemment finalisé une, menée paret, avec le soutien continu deet, en vue d’une extension annoncée au début de l’annéeCet investissement stratégique permettra notamment de :d’ingrédients à base d’insectes ;, qui consiste à proposer des alternatives durables, fiables et compétitives aux sources traditionnelles d’alimentation animale.Fondée ens’est donné pour mission de bâtir un, transformant les déchets organiques enAujourd’hui, nextProtein figure parmi lesde la protéine d’insectes. L’entreprise renforce ses partenariats dans les domaines de l’et de l’, tout en démontrant que la protéine d’insectes peut êtreLe site tunisien de nextProtein compte, et les perspectives de développement de ses capacités sont assurées pour les prochaines périodes à venir.