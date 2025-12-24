Babnet   Latest update 13:17 Tunis

تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb4b0490d6b60.88985947_kgonimqpelfjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 11:02
      
قام، المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس، بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بقوة 22 كيلواط ليكون بذلك أول مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية.

وتمثل هذه المبادرة، التي تندرج في إطار البرنامج النموذجي لتركيز 60 محطة شحن للسيارات الكهربائية بمختلف ولايات الجمهورية، مرحلة محورية في مسار تشجيع استعمال السيارات الكهربائية ونشر ثقافة التنقل النظيف، خاصة داخل الفضاءات الجامعية، بما يدعم التوجه الوطني نحو اقتصاد أخضر ومستدام.



كما تعكس هذه الخطوة، التي تتم باشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام المؤسسات العمومية بدعم التنمية المستدامة والتنقل النظيف، خاصة أن محطة الشحن مرتبطة بمحطة لإنتاج الطاقة الشمسية وهو ما يساهم في الحد من الإنبعاثات.

ويتم حاليا، بالتعاون مع عدد من البلديات والمؤسسات العمومية، العمل على استكمال تركيب محطات الشحن المتبقية، وذلك في إطار السعي إلى إرساء شبكة وطنية لشحن السيارات الكهربائية قادرة على تلبية احتياجات المستعملين ودعم التوجه الوطني نحو التنقل المستدام والانتقال الطاقي.

يشار الى أن لجنة القيادة التي تشرف على برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية صادقت على المساهمة في تمويل تركيز 60 نقطة شحن بالفضاءات العمومية وبالمساحات الكبرى موزعة على كامل تراب الجمهورية، في إطار مشروع نموذجي، من خلال تمكين المؤسسات المنتفعة بمنحة بنسبة 50% من كلفة الإستثمار.

وتشرف على هذه اللجنة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وتضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وتعتمد على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

ويتكون المشروع من لوحات فولطاضوئية وشاحن سيارات كهربائية بقوة 22 كيلوواط وبطاريات تخزين بقوة 10 كيلواط في الساعة.
