Babnet   Latest update 13:17 Tunis

التمديد في آجال الترشح للمشاركة في النسخة الثانية لمبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 08:40 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أفادت الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ان اتحاد مجالس البحث العلمي العربية قرر التمديد في آجال الترشح لتقديم مقترحات مشاريع في إطار النسخة الثانية من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار لتمويل مشاريع بحثية عربية مشتركة لمدة سنتين في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء والبيئة والتكنولوجيا البازغة والطاقة والمياه والعلوم الاجتماعية والإنسانية والصحة والدواء وذلك إلى غاية 31 جانفي 2026.

وكانت الإدارة العامة للبحث العلمي قد أوردت في بلاغ سابق شروط الترشح للحصول على التمويل على غرار أنه يشترط في الباحث المشارك في المشروع الانتماء لمؤسسة بحثية عربية، وأن تكون المؤسسة موافقة على مشاركته في المشروع كما يشترط أن يكون الباحث الرئيسي منتميا لمؤسسة بحثية عربية وأن يضم المشروع 3 باحثين على الأقل من 3 دول عربية مختلفة.

وتُعطى الأولوية للمشاريع متعددة التخصصات والمشاريع قصيرة الأمد ذات الأهداف الواضحة وذات المخرجات القابلة للتطبيق إضافة إلى الفرق التي تتضمن شريكا صناعيا أو مستفيدا نهائيا.

 وتُقدم المقترحات، التي يشترط فيها أن تكون باللغة العربية أو الإنجليزية، مرفوقة بملخص باللغتين، عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة. 
وللاشارة تعد مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار أحد برامج الخطة التنفيذية لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية للأعوام (2023-2024 ) والتي أجازها مجلس الاتحاد في دورة انعقاده (44) في ديسمبر 2022، وهي مبادرة للتعاون العربي متعدد الأطراف في مجال البحث العلمي والابتكار.
 وتكون مشاركة الباحثين من مؤسسات البحث العلمى العربية فى هذه التحالفات ممولة بصفة تشاركية، حيث تمول كل دولة باحثيها المشاركين فى تنفيذ المشاريع التي يتم اعتمادها من قبل لجنة علمية تستحدث لهذا الغرض، وتم اطلاق النسخة الأولى في جوان 2024.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320742

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Burkina Faso CAN 2025 - Guinee Equatoriale CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Algerie CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Cote d'Ivoire CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cameroun CAN 2025 - Gabon CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | 4 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:10
14:50
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-8
17°-9
18°-11
16°-12
17°-10
  • Avoirs en devises 25277,0
  • (23/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/12)     915,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/12)   26292 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026