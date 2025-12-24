التمديد في آجال الترشح للمشاركة في النسخة الثانية لمبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ان اتحاد مجالس البحث العلمي العربية قرر التمديد في آجال الترشح لتقديم مقترحات مشاريع في إطار النسخة الثانية من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار لتمويل مشاريع بحثية عربية مشتركة لمدة سنتين في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء والبيئة والتكنولوجيا البازغة والطاقة والمياه والعلوم الاجتماعية والإنسانية والصحة والدواء وذلك إلى غاية 31 جانفي 2026.



وكانت الإدارة العامة للبحث العلمي قد أوردت في بلاغ سابق شروط الترشح للحصول على التمويل على غرار أنه يشترط في الباحث المشارك في المشروع الانتماء لمؤسسة بحثية عربية، وأن تكون المؤسسة موافقة على مشاركته في المشروع كما يشترط أن يكون الباحث الرئيسي منتميا لمؤسسة بحثية عربية وأن يضم المشروع 3 باحثين على الأقل من 3 دول عربية مختلفة.





وتُعطى الأولوية للمشاريع متعددة التخصصات والمشاريع قصيرة الأمد ذات الأهداف الواضحة وذات المخرجات القابلة للتطبيق إضافة إلى الفرق التي تتضمن شريكا صناعيا أو مستفيدا نهائيا.



وتُقدم المقترحات، التي يشترط فيها أن تكون باللغة العربية أو الإنجليزية، مرفوقة بملخص باللغتين، عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة.

وللاشارة تعد مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار أحد برامج الخطة التنفيذية لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية للأعوام (2023-2024 ) والتي أجازها مجلس الاتحاد في دورة انعقاده (44) في ديسمبر 2022، وهي مبادرة للتعاون العربي متعدد الأطراف في مجال البحث العلمي والابتكار.

