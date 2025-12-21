Babnet   Latest update 18:21 Tunis

الجامعة الافتراضية بتونس تقدم خريطة الطريق الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع الاكاديمي والعلمي

قدمت، الجامعة الافتراضية بتونس، مؤخرا خريطة الطريق الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع الأكاديمي والعلمي.

وأعلنت بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن توفر جميع الوثائق الرسمية الناتجة عن مشاورات موسعة مع جميع الجهات المعنية وعن نشر دراسة استشرافية حول دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، على الرابط https://lnkd.in/dvq_tKnb.



كما نشرت المبادئ التوجيهية الاستراتيجية وخطة العمل التي تتمحور حول دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في تونس لسنة 2025 على الرابط https://lnkd.in/dsqM7JCu.

ووفق ذات المصدر، فقد نشرت الجامعة الافتراضية بتونس، نشرة إخبارية حول الفعالية التي تم تنظيمها يوم 04 ديسمبر 2025، والتي ركزت على "استراتيجية الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي" على الرابط التالي https://lnkd.in/dqgbTHqh.

يشار الى أن، الجامعة الافتراضية بتونس، تأسست سنة 2002، لدعم جهود تطوير التعليم العالي من خلال توفير تعليم عالي الجودة وتدريب الطلاب والمدرسين في الجامعات التونسية ومؤسسات التعليم العالي.

كما تهدف الى نشر التعليم عن بعد وتعزيز تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع التعليم العالي وتحسين جودة التعليم من خلال استخدام أدوات تفاعلية ومبتكرة فضلا عن تشجيع ودعم تصميم المناهج عبر الإنترنت للتدريب على التعليم العالي.

