الجامعة الوطنية للبلديات تفتح باب الترشح لاختيار بلديتين للانتفاع بمرافقة للتكيف مع التغيرات المناخية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f884386ab8c72.98907424_miqonefjphglk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت، الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عن فتح باب الترشح لاختيار بلديتين نموذجيتين للانتفاع ببرنامج مرافقة تقنية وعملية للتكيف مع التغيرات المناخية.



وتهدف هذه الخطوة الى دعم جهود البلديات ومرافقتها في التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية.









ودعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، البلديات الراغبة في المشاركة الى تعمير الاستمارة الموجودة على الرابط https://shorturl.at/CxUkf، وارفاق الوثائق المطلوبة في أجل أقصاه 11 جانفي 2026. ودعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، البلديات الراغبة في المشاركة الى تعمير الاستمارة الموجودة على الرابط https://shorturl.at/CxUkf، وارفاق الوثائق المطلوبة في أجل أقصاه 11 جانفي 2026.