الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)

كشفت دراسة ميدانية أعدّها المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثّل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور، وهو ما يعكس ارتباط السلوكيات الخطرة على الطرقات بفئة الشباب.



وأوضحت هذه الدراسة الميدانية، التي تم تقديمها مؤخرًا وشملت مراقبة أكثر من 43 ألف سيارة و14 ألف دراجة نارية على الميدان، أنّ الفئة العمرية بين 18 و24 سنة لا تلتزم دائمًا بالسرعة، وأن 86,5 بالمائة منهم يستعملون الهاتف الجوال أثناء السياقة.



وتُعدّ الفئة العمرية ما بينالأكثر تضرّرًا، حيث يتم تسجيلنتيجة حوادث المرور. في المقابل، تُسجّل الفئة العمرية ما بيننحو، في حين تُسجّل الفئة العمرية ما فوقحواليووفق ذات المصدر، فإنلا يرتدون حزام الأمان، ولا يحترمون السرعة المحدّدة، ويستعملون الهاتف الجوال أثناء السياقة. كما أنّلا يرتدون الخوذة، ما أدّى إلى تسجيلمنذ بداية السنة وإلى حدودوجاء في الدراسة نفسها أنّ عدد قتلى حوادث العربات بلغ، في حين تم تسجيلنتيجة حوادث الطرقات، وبسبب حوادث الدراجات العادية.وأبرزت الدراسة الميدانية أنّه بالإمكانعلى الطرقات، أي ما بين، وذلك عبر الالتزام بوسائل الحماية الأساسية.وتتمثّل أهم وسائل الحماية الأساسية، وفق المصدر ذاته، فيالذي يقلّل خطر الوفاة بنسبة تصل إلىللمقاعد الأمامية وللمقاعد الخلفية، ما يسمح بإنقاذ ما بينسنويًا. كما يساهمبالنسبة لمستعملي الدراجات النارية في تقليص خطر الوفاة بنسبة تتراوح بين، وبالتالي إنقاذ ما بينكل سنة.