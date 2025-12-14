Babnet   Latest update 10:06 Tunis

الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Decembre 2025
      
كشفت دراسة ميدانية أعدّها المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثّل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور، وهو ما يعكس ارتباط السلوكيات الخطرة على الطرقات بفئة الشباب.

وأوضحت هذه الدراسة الميدانية، التي تم تقديمها مؤخرًا وشملت مراقبة أكثر من 43 ألف سيارة و14 ألف دراجة نارية على الميدان، أنّ الفئة العمرية بين 18 و24 سنة لا تلتزم دائمًا بالسرعة، وأن 86,5 بالمائة منهم يستعملون الهاتف الجوال أثناء السياقة.



وتُعدّ الفئة العمرية ما بين 18 و44 سنة الأكثر تضرّرًا، حيث يتم تسجيل 500 قتيل سنويًا نتيجة حوادث المرور. في المقابل، تُسجّل الفئة العمرية ما بين 45 و59 سنة نحو 180 قتيلاً، في حين تُسجّل الفئة العمرية ما فوق 60 سنة حوالي 255 قتيلاً.

ووفق ذات المصدر، فإن 49 بالمائة من سائقي السيارات لا يرتدون حزام الأمان، و40 بالمائة لا يحترمون السرعة المحدّدة، و11 بالمائة يستعملون الهاتف الجوال أثناء السياقة. كما أنّ 87 بالمائة من سائقي الدراجات النارية لا يرتدون الخوذة، ما أدّى إلى تسجيل 434 قتيلاً منذ بداية السنة وإلى حدود 04 ديسمبر.

وجاء في الدراسة نفسها أنّ عدد قتلى حوادث العربات بلغ 375 قتيلاً، في حين تم تسجيل 257 قتيلاً من المترجلين نتيجة حوادث الطرقات، و25 قتيلاً بسبب حوادث الدراجات العادية.

وأبرزت الدراسة الميدانية أنّه بالإمكان إنقاذ حياة شخص واحد من بين كل أربعة قتلى على الطرقات، أي ما بين 250 و320 شخصًا سنويًا، وذلك عبر الالتزام بوسائل الحماية الأساسية.

وتتمثّل أهم وسائل الحماية الأساسية، وفق المصدر ذاته، في حزام الأمان الذي يقلّل خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة للمقاعد الأمامية و75 بالمائة للمقاعد الخلفية، ما يسمح بإنقاذ ما بين 91 و105 من ركّاب العربات سنويًا. كما يساهم ارتداء الخوذة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية في تقليص خطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 40 و70 بالمائة، وبالتالي إنقاذ ما بين 151 و208 من راكبي الدراجات النارية كل سنة.


