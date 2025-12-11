Babnet   Latest update 22:07 Tunis

كأس العرب – السعودية تلتحق بالمربع الذهبي

Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 21:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب "قطر 2025" بعد فوزه، مساء اليوم الخميس، على نظيره الفلسطيني بنتيجة 2-1 بعد تمديد الوقت، وذلك إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وسجّل فارس البريكان الهدف الأول للسعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يعدّل المنتخب الفلسطيني النتيجة عبر عدي الدباغ في الدقيقة 64. وفي الوقت الإضافي، نجح محمد كنو في إحراز هدف الفوز عند الدقيقة 105، مانحًا بطاقة العبور لـ"الأخضر" إلى المربع الذهبي.



وكان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله في وقت سابق اليوم إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب السوري بهدف دون رد.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320102


