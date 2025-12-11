كأس العرب – السعودية تلتحق بالمربع الذهبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693b2a07e98032.56650714_keholpmfjignq.jpg width=100 align=left border=0>

تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس العرب "قطر 2025" بعد فوزه، مساء اليوم الخميس، على نظيره الفلسطيني بنتيجة 2-1 بعد تمديد الوقت، وذلك إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.



وسجّل فارس البريكان الهدف الأول للسعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يعدّل المنتخب الفلسطيني النتيجة عبر عدي الدباغ في الدقيقة 64. وفي الوقت الإضافي، نجح محمد كنو في إحراز هدف الفوز عند الدقيقة 105، مانحًا بطاقة العبور لـ"الأخضر" إلى المربع الذهبي.









وكان المنتخب المغربي قد ضمن تأهله في وقت سابق اليوم إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب السوري بهدف دون رد.