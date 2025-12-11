توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين مؤسّسات تونسيّة وجزائريّة

وقّعت مؤسّسات تونسية ونظيراتها الجزائرية، اليوم الخميس، سبع اتفاقيات شراكة جديدة على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري المنعقد بالعاصمة، بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة، وبحضور عدد من الوزراء وممثّلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين.



الاتفاقيات المبرمة شملت قطاعات الصناعة، التكنولوجيا، التقييس، التوزيع، مكوّنات السيارات، والإلكترونيات، بما يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتنويع مجالات الاستثمار.



شراكات صناعية وتكنولوجية



التقييس والتوزيع



تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية



آفاق تعاون أوسع



أمضت شركةالتونسية، المختصة في المعدات الصناعية لقطاع النسيج والتفصيل، اتفاقية تعاون مع شركةالجزائرية () المتخصصة في صناعة قوالب الحقن وتحويل البلاستيك التقني.كما تم توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية، الرائدة في حلول تحديد المواقع الجغرافية، ومجموعةالتونسية، الشريك العالمي لمصنّعي حزم الكوابل للسيارات.أما الاتفاقية الثالثة، فقد جمعت شركةالجزائرية، المتخصصة في الصيانة الصناعية، بمجموعةالتونسية التي تنشط في قطاعات المعادن والمسابك.شملت الاتفاقيات كذلك تعاونًا بينوفي قطاع التوزيع، وقّعت الشركة الجزائريةاتفاقية مع مؤسسةالتونسية المتخصصة في التوزيع بالجملة.وقّعت مجموعةالجزائرية، الرائدة في تصنيع الأجهزة الكهرومنزلية، اتفاقية مع شركةالتونسية، إحدى أبرز الشركات في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تونس والمغرب العربي.كما أمضت مجموعةالجزائرية، التي تمتلك مصانع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومنتجات الاتصالات، اتفاقية تعاون مع شركةالتونسية العريقة، الناشطة منذ 1985 في سوق معدات السيارات وتوزيع الإطارات والزيوت ومعدات الورشات.وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة،، أهمية هذه الاتفاقيات التي تغطي مجالات واسعة ومتنوعة، معتبرًا أنها تمثّل خطوة متقدمة نحو بناء شراكات اقتصادية واعدة بين البلدين. كما شدد على وجود فرص كبيرة للتعاون في قطاعات السياحة والصناعة والطاقات المتجددة والتبادل التجاري والاستثمار.ويذكر أن رئيسة الحكومةوالوزير الأوّل الجزائريافتتحا هذا المنتدى الاقتصادي بحضور عدد من الوزراء إلى جانب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري