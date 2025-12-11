Babnet   Latest update 22:07 Tunis

الدورة 5 لملتقى علي بن خليفة للقصة يومي 19 و20 ديسمبر 2025 بالمكتبة العمومية ببئر علي بن خليفة ومدرسة ودران

Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 21:41
      
تنظم المكتبة الجهوية بصفاقس، بالتعاون مع المكتبة العمومية ببئرعلي بن خليفة وجمعية فوانيس الثقافة ببئرعلي الدورة الخامسة لملتقى علي بن خليفة للقصة وذلك يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بمقر المكتبة.

ويعد هذا الملتقى الذي ينتظم تحت عنوان "محمد بوحوش ...العازف على أكثر من وتر" مناسبة ثقافية هامة للمثقفين والاكاديميين واليافعين للتواصل الفكري وتعزيز الثقافة القرائية والفنية بالجهة .



وتهدف هذه التظاهرة الى مزيد تنشيط الحركة الثقافية في صفاقس والتعرف على تجربة محمد بوحوش الابداعية واثراء المشهد الادبي بالجهة.

ويتضمن البرنامج جلسات علمية ومداخلات نقدية حول التجربة الابداعية للمبدع محمد بوحوش وعرض فيديو وثائقي يوثق مسيرته الادبية اضافة الى ورشات تربوية وثقافية متنوعة وجلسة حكاية مع الحكواتي ياسين بن علي

وتم برمجة، يوم 19 ديسمبر جلسات علمية بالمكتبة العمومية بئر علي بن خليفة حول الرواية والقصة والومضة ومداخلات يؤمنها أساتذة من جامعات قرطاج ومنوبة والقيروان الى جانب عرض الفيديو الوثائقي يستعرض رحلة محمد بوحوش الابداعية.

وتحتضن مدرسة ودران ببئر علي أنشطة متنوعة موجهة للاطفال والشباب مع تركيز نواة مكتبة وورشات فنية وأدبية من أجل غرس حب القراءة والابداع لدى الناشئة وتعريفهم بالخيال الادبي والثقافي.


