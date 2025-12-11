Babnet   Latest update 12:47 Tunis

"المهدية ... نحو اقتصاد أخضر أزرق ودائري" عنوان يوم جهوي من تنظيم الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالمهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a9aa568d140.75496054_jfkginhqpolme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 11:18 قراءة: 1 د, 0 ث
      
نظمت، الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين، بالمهدية، أمس الأربعاء، يوم جهوي بعنوان "المهدية ... نحو إقتصاد أخضر أزرق ودائري".
وقد شكلت هذه التظاهرة، التي نظمتها، الهيئة الجهوية بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز الأعمال بالمهدية، محطة مهنية واقتصادية مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم مبادرات الاستدامة على المستويين الجهوي والإقليمي بهدف دفع عجلة التنمية بالجهة نحو نماذج اقتصادية أكثر مرونة وابتكارا.


وتوزعت محاور التظاهرة على ثلاث مجالات رئيسية يتمثل الاول في الاقتصاد الأخضر والطاقي من خلال الترويج للطاقات المتجددة ورفع نجاعة الطاقة داخل النسيج الصناعي والمؤسساتي، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في القطاعات الخضراء.


أما المجال الثاني فتمحور حول الاقتصاد الأزرق نظرا للخصوصية الساحلية لمدينة المهدية، حيث تم التركيز على تثمين سلاسل القيمة البحرية وتعزيز الأنشطة المرتبطة بالموارد المائية باعتبارها محركا واعدا للنمو.

وفي ما يتعلق بالمجال الثالث، فقد تم تسليط الضوء على الاقتصاد الدائري، عبر تشجيع الابتكار في إدارة النفايات وإبراز الفرص الاقتصادية المرتبطة بإعادة التدوير وتقليص الهدر وخلق مواطن شغل جديدة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد عميد المهندسين التونسيين، بالدور المتنامي للهيئة الجهوية بالمهدية وبحركية نشاطها مؤكدا حرص مجلس العمادة على تعزيز التكامل بين الهياكل الجهوية والعمادة المركزية بما يدعم حضور المهندس في مسارات التنمية الجهوية ويساهم في مزيد تأطير مهندسي الجهات وتمكينهم من أداء أدوارهم بكل نجاعة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320062


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
20°-12
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :