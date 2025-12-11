شركة السكك الحديدية تؤكد ان توقف سير القطارات على خط أحواز الساحل ناجم عن انقطاع التيار الكهربائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed731e11a3212.06112685_igolmnhejpqfk.jpg width=100 align=left border=0>

اكدت المصالح الفنية للشّركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية انها تعمل على استئناف سير القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة باب جديد والمهدية في أقرب الآجال.

وأوضحت في بلاغ لها الخميس، ان توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة باب جديد والمهدية كانت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم.







وأعربتالشركة عن إعتذاراتها للحرفاء عن الإزعاج الذي لحقهم جرّاء ذلك وتعول على تفهمهم