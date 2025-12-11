Babnet   Latest update 11:18 Tunis

شركة السكك الحديدية تؤكد ان توقف سير القطارات على خط أحواز الساحل ناجم عن انقطاع التيار الكهربائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed731e11a3212.06112685_igolmnhejpqfk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 10:07 قراءة: 0 د, 20 ث
      
 اكدت المصالح الفنية للشّركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية انها تعمل على استئناف سير القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة باب جديد والمهدية في أقرب الآجال.
وأوضحت في بلاغ لها الخميس، ان توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي سوسة باب جديد والمهدية كانت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم.
 

وأعربتالشركة عن إعتذاراتها للحرفاء عن الإزعاج الذي لحقهم جرّاء ذلك وتعول على تفهمهم 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320057


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:19
07:21
05:49
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-12
20°-13
20°-13
18°-14
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :