النجم الساحلي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد المكشر الى غاية 30 جوان 2027

أعلن النجم الرياضي الساحلي، مساء الأربعاء، التعاقد رسميّا مع المدرب محمد المكشر لتولي الإشراف على أكابر كرة القدم إلى غاية 30 جوان 2027، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلّقة بفضّ العلاقة التعاقدية التي كانت تربطه بناديه السابق هلال بنغازي الليبي.



وكان المكشّر قد خاض تجربة ناجحة مع فريق جوهرة الساحل الموسم الماضي قبل أن ينتقل في سبتمبر الفارط إلى هلال بنغازي، ليعود اليوم إلى الإطار الفني للفريق في مهمة جديدة تمتد لثلاثة مواسم ونصف تقريبا.









وسيشرع النجم الساحلي بداية من اليوم في تربّص مغلق بسوسة يتواصل لمدة عشرة أيام، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وذلك بعد نهاية المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي أنهاها الفريق في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم.



التركيبة الرسمية للإطار الفني المساعد

أعلنت الهيئة المديرة للنجم الساحلي عن التركيبة المرافقة للمدرب الأول محمد المكشّر، والتي جاءت كالآتي:



* رضوان الفالحي: مدرب مساعد

* محمد علي نفخة: مدرب مساعد

* مهدي حاج عمر: معدّ بدني

* هيثم بن عثمان: معدّ بدني

* بوراوي عيسى: مدرب حراس

* نادر الطرودي: محلل أداء



وتمنّى النادي النجاح والتوفيق لهذا الإطار الفني في مهمته الجديدة على رأس فريق أكابر كرة القدم.

