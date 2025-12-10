الاتحاد الرياضي المنستيري: مباراتان وديتان ضد مستقبل المرسى و الترجي الجرجيسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/usmo.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الاربعاء عن برمجة مباراتين وديتين بالملعب الفرعي مصطفى بن جنات الاولى ضد مستقبل المرسى يوم الاربعاء17 ديسمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا (س 14 و 30 دق) و الثانية امام الترجي الجرجيسي يوم الثلاثاء 23 من ذات الشهر في نفس التوقيت و ذلك ضمن تحضيرات فريق عاصمة الرباط استعدادا للرهانات القادمة.

ومن جهة اخرى اعلن الاتحاد المنستيري عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع اللاعب موزاس عمر .

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد المنستيري قد انهى مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالمرتبة الرابعة ب26 نقطة.









