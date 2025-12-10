فريق من مدرسة ابن رشد الخاصة بالقلعة الكبرى يتالق في اولمبياد كرة القدم للروبوتات بالاردن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939ba3e8962a8.35222469_joghqfklmenpi.jpg width=100 align=left border=0>

نجح فريق من المدرسة الابتدائية الخاصة ابن رشد بالقلعة الكبرى (سوسة)، يتكوّن من 8 تلاميذ، في التألّق خلال مشاركته في أولمبياد كرة القدم للروبوتات 2025 التي احتضنتها منطقة البحر الميت بالأردن من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري.



وحصد الفريق التونسي، حسب فيديو نشرته وزارة التربية، ثلاث تتويجات تمثلت في الجائزة الأولى لأفضل مشروع ابتكار (فئة الناشئين) وجائزة أفضل تصميم روبوت (فئة الكبار) وجائزة أفضل مشروع إبداعي (فئة الناشئين). ويبرز هذا النجاح أهمية تكامل جهود التلاميذ وإشراف مدربيهم في تطوير مهارات الابتكار والبرمجة.









وانتظمت البطولة ببادرة من شركة "روبوتنا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، بمشاركة 104 فرق من 12 دولة عربية قدّمت مشاريع في مجالات البرمجة وهندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ضمن واحدة من أبرز التظاهرات التعليمية التقنية في العالم العربي.



وأدار البطولة جهاز تحكيم عربي يضم 60 حكما متطّوعا من دول مختلفة. وأفادت الجهات المنظمة بأن نجاح نسخة 2025 يمهّد لتوسيع نطاق البطولة في السنوات المقبلة على مستوى عدد الدول المشاركة وطبيعة التحديات التقنية، بما يعكس التطور المتسارع في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

