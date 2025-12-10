Babnet   Latest update 19:41 Tunis

فريق من مدرسة ابن رشد الخاصة بالقلعة الكبرى يتالق في اولمبياد كرة القدم للروبوتات بالاردن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939ba3e8962a8.35222469_joghqfklmenpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 19:21 قراءة: 0 د, 49 ث
      
نجح فريق من المدرسة الابتدائية الخاصة ابن رشد بالقلعة الكبرى (سوسة)، يتكوّن من 8 تلاميذ، في التألّق خلال مشاركته في أولمبياد كرة القدم للروبوتات 2025 التي احتضنتها منطقة البحر الميت بالأردن من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وحصد الفريق التونسي، حسب فيديو نشرته وزارة التربية، ثلاث تتويجات تمثلت في الجائزة الأولى لأفضل مشروع ابتكار (فئة الناشئين) وجائزة أفضل تصميم روبوت (فئة الكبار) وجائزة أفضل مشروع إبداعي (فئة الناشئين). ويبرز هذا النجاح أهمية تكامل جهود التلاميذ وإشراف مدربيهم في تطوير مهارات الابتكار والبرمجة.



وانتظمت البطولة ببادرة من شركة "روبوتنا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، بمشاركة 104 فرق من 12 دولة عربية قدّمت مشاريع في مجالات البرمجة وهندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ضمن واحدة من أبرز التظاهرات التعليمية التقنية في العالم العربي.

وأدار البطولة جهاز تحكيم عربي يضم 60 حكما متطّوعا من دول مختلفة. وأفادت الجهات المنظمة بأن نجاح نسخة 2025 يمهّد لتوسيع نطاق البطولة في السنوات المقبلة على مستوى عدد الدول المشاركة وطبيعة التحديات التقنية، بما يعكس التطور المتسارع في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320030


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:21
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-12
20°-12
20°-13
20°-12
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2251,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :