المرصد الوطني للرياضة ينظم المؤتمر العلمي الدولي العاشر في علوم الرياضة من 18 الى 20 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939ba00d77cc9.19682774_jfekogilqnphm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 19:19 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ينظم المرصد الوطني للرياضة المؤتمر العلمي الدولي العاشر في علوم الرياضة من 18 الى 20 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد من الباحثين والجامعيين والخبراء الطبيين والفنيين والمسيرين الرياضيين.

ويندرج هذا الحدث العلمي في اطار مواكبة تطوّر القطاع الرياضي في العالم، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالحوكمة والاقتصاد والصحة والأداء والابتكار التكنولوجي، بهدف تحسين جودة الممارسات في القطاع الرياضي وتعزيز مسار تطوير يستند إلى المعرفة العلمية الموثوقة بما يخدم تطوّر الرياضة التونسية.

وينطوي المؤتمر على برنامج ثري يضم جلسات عامة وملتقيات علمية وورشات تطبيقية، إلى جانب برمجة اسناد جائزة للباحثين الشبان، في اطار عرض أحدث المستجدات في عدد من المحاور التي تعنى بمجالات متعددة منها اقتصاد الرياضة وأساليب تنظيم الهياكل الرياضية والتكفّل الطبي بالإصابات والمقاربات العصبية لتحسين الأداء والربط بين النشاط البدني والصحة واستراتيجيات الاسترجاع الحديثة والابتكارات التكنولوجية للتعلّم الآلي، فضلا عن التطورات البيداغوجية في تعليم الأنشطة البدنية والرياضية.


