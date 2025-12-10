الكنام يقرّ آلية استثنائية لاسترجاع مصاريف الأدوية بعد تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c99ef0988042.78032932_mplijekongqhf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أنه تقرّر، وبصفة استثنائية، تمكين منظوريه المنتفعين بالمنظومة العلاجية الخاصة من استرجاع مصاريف الأدوية التي يقتنونها من الصيدليات الخاصة، وذلك عقب قرار نقابة أصحاب الصيدليات تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من 8 ديسمبر 2025.



وأوضح الصندوق في بلاغه الصادر اليوم الأربعاء أن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي لتأمين استمرارية حصول المضمونين الاجتماعيين على أدويتهم، بعد توقف الصيدليات الخاصة عن صرفها وفق الصيغة المعتادة، مؤكداً أنه سيتم استرجاع المصاريف بداية من تاريخ تفعيل القرار.









وبيّن الكنام أن المضمونين مطالبون بتقديم بطاقة استرجاع مصاريف علاج مستكملة بكل المعطيات المطلوبة من قبل المضمون الاجتماعي والصيدلي، ومرفقة بالوصفة الطبية وفاتورة الخلاص وملصقات الأدوية المعنية.



ويأتي هذا التطوّر بعد تمسّك النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بقرارها تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع، بسبب ما اعتبرته "غياب حلول ملموسة وضمانات فعلية لاحترام آجال الخلاص من قبل الكنام"، وفق ما ورد في بيانها الصادر الاثنين الماضي.



كما أكدت النقابة استعدادها لاستئناف العمل بالصيغة المذكورة فور توفّر ضمانات جدّية لحلّ أزمة آجال الخلاص، واعتماد آلية تمويل مستدامة وشفافة، تضع حدّاً لما وصفته بـ"أعباء مالية لا تندرج ضمن مهام الصيدلي". وبيّنأن المضمونين مطالبون بتقديممستكملة بكل المعطيات المطلوبة من قبل المضمون الاجتماعي والصيدلي، ومرفقة بالوصفة الطبية وفاتورة الخلاص وملصقات الأدوية المعنية.ويأتي هذا التطوّر بعد تمسّك النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بقرارها تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع، بسبب ما اعتبرته "غياب حلول ملموسة وضمانات فعلية لاحترام آجال الخلاص من قبل الكنام"، وفق ما ورد في بيانها الصادر الاثنين الماضي.كما أكدت النقابة استعدادها لاستئناف العمل بالصيغة المذكورة فور توفّر ضمانات جدّية لحلّ أزمة آجال الخلاص، واعتماد آلية تمويل مستدامة وشفافة، تضع حدّاً لما وصفته بـ"أعباء مالية لا تندرج ضمن مهام الصيدلي".