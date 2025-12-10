Babnet   Latest update 13:40 Tunis

الكاف: وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 17

Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 12:42
      
توفّي 4 أشخاص وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور جدّ، مساء أمس الثلاثاء، على الطريق  الوطنية عدد 17 في جزئها الرابط بين ولايتي الكاف والقصرين على مستوى منطقة عقلة شارن بسيدي مطير من معتمدية تاجروين، وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء، المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني.

وأوضح الهواني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المعطيات المتوفرة في الغرض تفيد بأن الحادث تسبّب في وفاة رجلين (من مواليد 1966 و1981)، وامرأتين (من مواليد 1972 و1981)، على عين المكان وإصابة شاب عمره 22 سنة بجروح.

وأضاف أن المصاب في الحادث نُقل إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين تلقى الإسعافات الأولية، قبل خضوعه الى عمليات جراحية نتيجة إصابته بكسور على مستوى الضلوع  وبأضرار بدنية في أماكن مختلفة من جسمه، ووضعه مستقر حاليا، وفق تأكيده.

وفي ذات الإطار، تم فتح بحث تحقيقي من طرف فرقة حرس المرور بتاجروين لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات. 


