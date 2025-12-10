Babnet   Latest update 13:40 Tunis

سهرة فلكية مجانية يوم 27 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 13:18
      
تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، سهرة فلكية جديدة حول موضوع "كوكبات فصل الشتاء" وذلك يوم 27 ديسمبر الجاري، بداية من الساعة السادسة مساء

وتعد هذه التظاهرة المفتوحة لجميع عشاق السماء والكون تجمع بين العلم والاكتشاف والعجائب مناسبة هامة للتعرف على عالم الفضاء بطريقة ممتعة ومجانية



وتهدف هذه السهرة الى نشر الثقافة العلمية بين مختلف الفئات العمرية وتعزيز حب علم الفلك والفضاء لدى الصغار والكبار

ويتضمن البرنامج محاضرة حول "العجائب السماوية... رحلة عبر سماء الشتاء" ورصد فلكي من خلال التلسكوبات الموجودة في الموقع

وسيتم خلال هذه السهرة تمكين الحاضرين من رصد القمر وكوكب زحل وكوكب المشتري اضافة إلى الاطلاع على مشهد سماوي لا يُنسى لسديم الجبار


