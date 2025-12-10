تأجيل محاكمة المتهمين في الهجوم الإرهابي على معبد الغريبة ورفض الإفراج عن الموقوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/8/palaisjustice2.jpg width=100 align=left border=0>

باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، النظر في ملف الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبد الغريبة بجربة سنة 2023، وأسفر حينها عن وفاة زائرين وإصابة عدد من الأشخاص، من بينهم ستة أعوان أمن توفي أحدهم لاحقًا متأثرًا بجروحه.



وخلال الجلسة، قررت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق لاستكمال النظر في مختلف الجوانب الإجرائية والملفات المرتبطة بالقضية، مع رفض مطلب الإفراج عن الموقوفين في الملف.









وقد تمّ جلب المتهمين الموقوفين إلى الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بعد، في حين مثل ثلاثة متهمين بحالة سراح أمام الدائرة.