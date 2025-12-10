Babnet   Latest update 09:03 Tunis

تأجيل محاكمة المتهمين في الهجوم الإرهابي على معبد الغريبة ورفض الإفراج عن الموقوفين

<img src=http://www.babnet.net/images/8/palaisjustice2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025
      
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، النظر في ملف الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبد الغريبة بجربة سنة 2023، وأسفر حينها عن وفاة زائرين وإصابة عدد من الأشخاص، من بينهم ستة أعوان أمن توفي أحدهم لاحقًا متأثرًا بجروحه.

وخلال الجلسة، قررت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق لاستكمال النظر في مختلف الجوانب الإجرائية والملفات المرتبطة بالقضية، مع رفض مطلب الإفراج عن الموقوفين في الملف.



وقد تمّ جلب المتهمين الموقوفين إلى الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بعد، في حين مثل ثلاثة متهمين بحالة سراح أمام الدائرة.


الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
