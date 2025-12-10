قرابة 200 ألف متر مكعب من نفايات البناء والهدم تم تجميعها منذ شهر جانفي 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69390e1b07e700.90361752_mhefnpgiqoljk.jpg width=100 align=left border=0>

قام وزير البيئة الحبيب عبيد يوم الثلاثاء بزيارة ميدانية لمعاينة أشغال جمع ونقل نفايات الهدم والبناء ببلدية دوار هيشر من ولاية منوبة وأشغال صيانة منتزه قرطاج.



وبلغت الكميات المجمعة من نفايات البناء والهدم، حاليا، قرابة 200 ألف متر مكعب منذ شهر جانفي 2025، وفق بلاغ لوزارة البيئة.









ويتواصل البرنامج لرفع قرابة 30 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر.



وذكر البلاغ، في ما يتعلق بهيئة المساحات الخضراء، أن أشغال تهيئة المساحة الخضراء بأوتيك من ولاية بنزرت قد انتهت وأن البرنامج المحدد لسنة 2025 شمل حد الآن تهيئة أكثر من 70 موقع تدخل على كامل ولايات الجمهورية التونسية. ويتواصل البرنامج لرفع قرابة 30 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر.وذكر البلاغ، في ما يتعلق بهيئة المساحات الخضراء، أن أشغال تهيئة المساحة الخضراء بأوتيك من ولاية بنزرت قد انتهت وأن البرنامج المحدد لسنة 2025 شمل حد الآن تهيئة أكثر من 70 موقع تدخل على كامل ولايات الجمهورية التونسية.