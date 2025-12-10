Babnet   Latest update 09:03 Tunis

قرابة 200 ألف متر مكعب من نفايات البناء والهدم تم تجميعها منذ شهر جانفي 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69390e1b07e700.90361752_mhefnpgiqoljk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 08:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قام وزير البيئة الحبيب عبيد يوم الثلاثاء بزيارة ميدانية لمعاينة أشغال جمع ونقل نفايات الهدم والبناء ببلدية دوار هيشر من ولاية منوبة وأشغال صيانة منتزه قرطاج.

وبلغت الكميات المجمعة من نفايات البناء والهدم، حاليا، قرابة 200 ألف متر مكعب منذ شهر جانفي 2025، وفق بلاغ لوزارة البيئة.



ويتواصل البرنامج لرفع قرابة 30 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر.

وذكر البلاغ، في ما يتعلق بهيئة المساحات الخضراء، أن أشغال تهيئة المساحة الخضراء بأوتيك من ولاية بنزرت قد انتهت وأن البرنامج المحدد لسنة 2025 شمل حد الآن تهيئة أكثر من 70 موقع تدخل على كامل ولايات الجمهورية التونسية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319996


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:21
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
10° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
19°-12
20°-12
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24673,9

  • (09/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41843 DT        1$ =2,93316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :