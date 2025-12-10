Babnet   Latest update 09:03 Tunis

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشرف على الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693886b775d829.25038598_qjnohfmkipegl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025
      
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، يوم الثلاثاء، على موكب الاحتفال بـ اليوم الوطني للأرشيف المنعقد تحت شعار "الأرشيف دعامة للمعرفة ومصدر للبحوث والدراسات"، وذلك بحضور المدير العام للأرشيف الوطني، الهادي جلاب.

وأكد الوزير، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن الاحتفاء بهذا اليوم يعكس اهتمام الدولة بالرصيد الأرشيفي باعتباره عنصرًا محوريًا في نجاعة العمل الإداري وركيزة أساسية في حفظ الذاكرة الوطنية واستثمارها في مجالات البحث والدراسة.



وشدد على أن التبرع بالوثائق والأرشيفات الخاصة يمثل مستوى متقدمًا من الوعي والحس الحضاري، باعتبار أن الأرشيفات الخاصة الهامة تُعدّ مكملًا للأرشيف العام ودعامة من دعامات الذاكرة الوطنية.

ودعا الوزير المثقفين والفنانين ورجال الاقتصاد وسائر المواطنين ممن يمتلكون وثائق ذات قيمة، إلى التبرع بها لتكون جزءًا من التراث الأرشيفي الوطني ولتدعيم مسارات البحث العلمي والتاريخي.

وخلال زيارته، اطّلع الوزير رفقة المدير العام للأرشيف الوطني على معرض يوثق جوانب من تاريخ تدريس الحقوق في تونس استنادًا إلى رصيد الأرشيف الوطني.

كما تولّى الوزير تكريم عدد من المتبرعين بأرشيفات خاصة دعمت المخزون الوطني، وهم:

* توفيق الجبالي: قدّم كامل أرشيف فضاء "التياترو" منذ تأسيسه.
* عائلة الفقيدة زينب فرحات: أهدت الأرشيف الفني الذي جمعته الراحلة خلال مسيرتها.
* عائلة الفقيد المختار العرباوي: وهبت مكتبة الفقيد للأرشيف الوطني.
* الجمعية التونسية للمحرزين على الأسعفة الأكاديمية: تبرعت بكامل أرشيفها منذ تأسيسها.
* الجامعة التونسية لنوادي السينما: سلمت جزءًا هامًا من أرشيفها.
* محمد المازري بن يوسف، مؤسس جريدة "تونس هبدو": قدّم كامل رصيد الجريدة منذ إنشائها وإلى اليوم.


