البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، والتي ستدور على دفعتين يومي الجمعة 12 والسبت 13 ديسمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساءً (س18):
المجموعة الأولى – السبت 13 ديسمبر 2025
قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – النادي الإفريقي
قاعة الأمير المنزه السابع
شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية – نادي كرة السلة بالمهدية
المجموعة الثانيةالجمعة 12 ديسمبر 2025 – قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي – النجم الرادسي
السبت 13 ديسمبر 2025
قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الأنصار – جمعية الحمامات
