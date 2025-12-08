Babnet   Latest update 16:50 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 16:26 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، والتي ستدور على دفعتين يومي الجمعة 12 والسبت 13 ديسمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساءً (س18):

المجموعة الأولى – السبت 13 ديسمبر 2025


قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي – النادي الإفريقي

قاعة الأمير المنزه السابع
شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي

قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية – نادي كرة السلة بالمهدية

المجموعة الثانية

الجمعة 12 ديسمبر 2025 – قاعة بئر شلوف بنابل
الملعب النابلي – النجم الرادسي

السبت 13 ديسمبر 2025

قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان

قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الأنصار – جمعية الحمامات


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319905


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
20°-13
20°-13
20°-12
19°-12
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :