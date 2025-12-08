البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بمجموعتيها الأولى والثانية، والتي ستدور على دفعتين يومي الجمعة 12 والسبت 13 ديسمبر الجاري بداية من الساعة السادسة مساءً (س18):



المجموعة الأولى – السبت 13 ديسمبر 2025





قاعة حمام سوسة



النجم الساحلي – النادي الإفريقي



قاعة الأمير المنزه السابع

شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي



قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية – نادي كرة السلة بالمهدية



المجموعة الثانية

الجمعة 12 ديسمبر 2025 – قاعة بئر شلوف بنابل

الملعب النابلي – النجم الرادسي



السبت 13 ديسمبر 2025



قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان



قاعة دار شعبان الفهري

