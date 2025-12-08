Babnet   Latest update 16:50 Tunis

المدير العام للسدود : سدود الشمال تتدعّم بـ51 مليون م³ من مياه الأمطار خلال الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر

Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 16:18
      
كشف مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فايز مسلم، أن سدود الشمال التونسي تدعّمت بـ51 مليون متر مكعب من مياه الأمطار خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر ديسمبر الجاري، وهي كميات وصفها بـ"الهامة جدًّا والمطمئنة".

وأضاف مسلم، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن سدود الشمال استقبلت 200 مليون متر مكعب منذ بداية فصل الخريف، وهو ما ساهم في تعزيز مخزونها وتأمين حاجيات مياه الشرب. كما رجّح أنه في حال تواصل التساقطات بنفس النسق، سيكون بالإمكان تأمين مياه الري أيضًا.



وأشار إلى أن إيرادات سدود ولاية باجة كانت هامة منذ بداية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مخزونها مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ:

* ارتفع مخزون سد سيدي البراق من 74 مليون م³ إلى 148 مليون م³،
* وارتفع مخزون سد سيدي سالم من 92 مليون م³ إلى 122 مليون م³،
* كما ارتفع مخزون سد كساب من 19 مليون م³ إلى 24.6 مليون م³ حاليًا.

وتحتضن ولاية باجة أكبر سدود البلاد التونسية، وهو سد سيدي سالم بطاقة استيعاب تبلغ 643 مليون م³، ويزوّد عدة ولايات بمياه الشرب والري منذ إنشائه على وادي مجردة سنة 1982. كما تضم معتمدية نفزة سد سيدي البراق، إضافة إلى سد كساب بباجة الشمالية.


Heure à Tunis :