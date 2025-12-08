المنتخب التونسي لكرة القدم يشرع في تحضيراته لامم افريقيا يوم 12 ديسمبر بطبرقة واللقاء الودي مع بوتسوانا خلف ابواب مغلقة

استعدادا لكاس امم افريقيا المغرب 2025 يدخل المنتخب التونسي لكرة القدم بداية من 12 ديسمبر الجاري في تربص تحضيري بمدينة طبرقة يتواصل الى غاية 19 من نفس الشهر موعد التحول الى المغرب.



ويتضمن برنامج التحضيرات مقابلة ودية مع المنتخب البوتسواني ستقام يوم 18 ديسمبر خلف ابواب مغلقة (دون تغطية اعلامية ودون حضور الجمهور) وذلك لضمان افضل ظروف العمل والتجهيز حسب ما اعلنت عنه اليوم الاثنين الجامعة التونسية لكرة القدم.



وعلى صعيد اخر سيعلن مدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في "كان المغرب" يوم 11 ديسمبر خلال ندوة صحفية سيعقدها بمقر الجامعة بداية من الساعة 12.وتجدر الاشارة الى ان وفد المنتخب الوطني سيسافر مساء 19 ديسمبر الى العاصمة المغربية الرباط عبر رحلة خاصة تنطلق من مطار طبرقة -عين دراهم.ويستهل زملاء ايمن دحمان مشاركتهم في التظاهرة القارية يوم 23 من الشهر الجاري بملاقاة المنتخب الاوغندي في الرباط قبل التباري مع المنتخب النيجري في فاس يوم 27 ديسمبر على ان يكون مسك الختام في الدور الاول (المجموعة الثالثة) يوم 30 ديسمبر بالرباط بمواجهة المنتخب التنزاني