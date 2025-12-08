Babnet   Latest update 15:23 Tunis

محكمة الاستئناف: الإفراج عن طالب الطب محمد جهاد المجدوب بعد الحطّ من العقاب البدني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 14:59 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الاثنين، حكمها بخصوص طالب الطب محمد جهاد المجدوب ، بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الادانة مع الحط من العقاب البدني المحكوم به عليه إلى عامين اثنين والحط من مدة المراقبة الادارية الى عام واحد ، مما يؤدي الى الافراج عنه من السجن.

وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أنه خلافا لما تم تداوله بخصوص تأخير جميع القضايا على حالتها والمنشورة بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فقد نظرت اليوم الدائرة المذكورة بصورة عادية في جميع القضايا ومنها قضية طالب الطب محمد جهاد المجدوب المحكوم ابتدائيا بالسجن مدة عشرة اعوام والمراقبة الادارية مدة خمسة اعوام.



تجدر الإشارة الى أنه تم إيقاف الطالب في سبتمبر 2023 ، في ولاية القصرين ، ووجهت له تهم إرهابية تتعلق بمحاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالشعانبي.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319902


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
20°-13
20°-13
20°-12
19°-12
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :