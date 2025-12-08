محكمة الاستئناف: الإفراج عن طالب الطب محمد جهاد المجدوب بعد الحطّ من العقاب البدني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الاثنين، حكمها بخصوص طالب الطب محمد جهاد المجدوب ، بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الادانة مع الحط من العقاب البدني المحكوم به عليه إلى عامين اثنين والحط من مدة المراقبة الادارية الى عام واحد ، مما يؤدي الى الافراج عنه من السجن.



وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أنه خلافا لما تم تداوله بخصوص تأخير جميع القضايا على حالتها والمنشورة بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فقد نظرت اليوم الدائرة المذكورة بصورة عادية في جميع القضايا ومنها قضية طالب الطب محمد جهاد المجدوب المحكوم ابتدائيا بالسجن مدة عشرة اعوام والمراقبة الادارية مدة خمسة اعوام.









تجدر الإشارة الى أنه تم إيقاف الطالب في سبتمبر 2023 ، في ولاية القصرين ، ووجهت له تهم إرهابية تتعلق بمحاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالشعانبي.



